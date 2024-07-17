Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 17.07.2024 (обновлено: 02:38 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html
Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий
Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024
Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий
Крымский мост надёжно защищён и остаётся недостижимой целью "террористического режима" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:33
2024-07-17T02:38
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крымский мост надёжно защищён и остаётся недостижимой целью "террористического режима" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Крымский мост остается недостижимой целью для террористического режима Зеленского", - сказал он. Он отметил, что это крупнейший объект гражданской инфраструктуры, уникальная транспортная артерия. "И любые атаки на мост - акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России. Это должны четко понимать и укрофашисты, и их западные спонсоры. Также как должны понимать, что Крымский мост надежно защищен", - добавил депутат. Как отметил Слуцкий, никакие попытки "украинских нацистов и вандалов его разрушить не пройдут". Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев
Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев
Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий

Слуцкий: Крымский мост надежно защищен и остается недостижимой для Киева целью

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крымский мост надёжно защищён и остаётся недостижимой целью "террористического режима" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Крымский мост остается недостижимой целью для террористического режима Зеленского", - сказал он.
Грузовые машины на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
6 июля, 21:06
Он отметил, что это крупнейший объект гражданской инфраструктуры, уникальная транспортная артерия.
"И любые атаки на мост - акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России. Это должны четко понимать и укрофашисты, и их западные спонсоры. Также как должны понимать, что Крымский мост надежно защищен", - добавил депутат.
Как отметил Слуцкий, никакие попытки "украинских нацистов и вандалов его разрушить не пройдут".
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста
17 июня, 15:09
 
Владимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала