https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html

Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий

Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2024

Крымский мост надежно защищен, отметил Слуцкий

Крымский мост надёжно защищён и остаётся недостижимой целью "террористического режима" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:33

2024-07-17T01:33

2024-07-17T02:38

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

госдума рф

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крымский мост надёжно защищён и остаётся недостижимой целью "террористического режима" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Крымский мост остается недостижимой целью для террористического режима Зеленского", - сказал он. Он отметил, что это крупнейший объект гражданской инфраструктуры, уникальная транспортная артерия. "И любые атаки на мост - акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России. Это должны четко понимать и укрофашисты, и их западные спонсоры. Также как должны понимать, что Крымский мост надежно защищен", - добавил депутат. Как отметил Слуцкий, никакие попытки "украинских нацистов и вандалов его разрушить не пройдут". Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html

https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев