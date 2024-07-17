https://ria.ru/20240717/slepakov-1960233179.html
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 17.07.2024
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:50
2024-07-17T13:50
2024-07-17T13:50
россия
израиль
москва
семен слепаков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле. Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. Кроме того, Слепакова* уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в публикациях в интернете.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html
https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html
россия
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, москва, семен слепаков, происшествия
Россия, Израиль, Москва, Семен Слепаков, Происшествия
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента
Второй кассационный суд отказал Слепакову* в снятии статуса иноагента