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Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 17.07.2024
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13:50 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/slepakov-1960233179.html
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 17.07.2024
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:50
2024-07-17T13:50
россия
израиль
москва
семен слепаков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле. Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. Кроме того, Слепакова* уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в публикациях в интернете.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html
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россия, израиль, москва, семен слепаков, происшествия
Россия, Израиль, Москва, Семен Слепаков, Происшествия
Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента

Второй кассационный суд отказал Слепакову* в снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
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Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле.
Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.
Кроме того, Слепакова* уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в публикациях в интернете.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.
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