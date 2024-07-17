https://ria.ru/20240717/slepakov-1960233179.html

Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента

Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 17.07.2024

Кассация отказала Слепакову* в снятии статуса иноагента

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:50

2024-07-17T13:50

2024-07-17T13:50

россия

израиль

москва

семен слепаков

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле. Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. Кроме того, Слепакова* уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в публикациях в интернете.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html

https://ria.ru/20240717/rozysk-1960201393.html

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израиль

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, израиль, москва, семен слепаков, происшествия