https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960163771.html
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией
Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:02
2024-07-17T08:02
2024-07-17T08:21
россия
евросоюз
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петер сийярто
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя необходимый подход к взаимодействию Брюсселя и Москвы.
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, венгрия, украина, в мире, петер сийярто, оон, будапешт
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Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией
Сийярто призвал ЕС открыть каналы связи с Москвой, сохраняя контакт с Киевом