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Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
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08:02 17.07.2024 (обновлено: 08:21 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960163771.html
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией
Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:02
2024-07-17T08:21
россия
евросоюз
венгрия
украина
в мире
петер сийярто
оон
будапешт
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя необходимый подход к взаимодействию Брюсселя и Москвы.
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
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россия, евросоюз, венгрия, украина, в мире, петер сийярто, оон, будапешт
Россия, Евросоюз, Венгрия, Украина, В мире, Петер Сийярто, ООН, Будапешт
Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией

Сийярто призвал ЕС открыть каналы связи с Москвой, сохраняя контакт с Киевом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя необходимый подход к взаимодействию Брюсселя и Москвы.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Вчера, 05:05
 
РоссияЕвросоюзВенгрияУкраинаВ миреПетер СийяртоООНБудапешт
 
 
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