https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960163771.html

Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией

Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 17.07.2024

Сийярто призвал ЕС открыть каналы коммуникаций с Россией

Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:02

2024-07-17T08:02

2024-07-17T08:21

россия

евросоюз

венгрия

украина

в мире

петер сийярто

оон

будапешт

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Будапешт призывает Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией, сохраняя при этом контакт с Украиной, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сообщил он агентству на полях ООН, комментируя необходимый подход к взаимодействию Брюсселя и Москвы.

https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, евросоюз, венгрия, украина, в мире, петер сийярто, оон, будапешт