https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили - РИА Новости, 17.07.2024
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили
Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:25
2024-07-17T20:25
2024-07-17T20:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. Предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы."Пожар в Сириусе ликвидирован огнеборцами МЧС России", - сказано в сообщении спасателей.По данным краевого главка МЧС России, пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 313 строителей. Как говорилось в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали, также цельной осталась внутренняя часть здания. К ликвидации огня привлекались 45 спасателей, задействовалось 15 единиц техники.Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить возведение объекта планируется в 2024 году.
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html
https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html
россия
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, федеральная территория "сириус"
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край, Федеральная территория "Сириус"
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили
Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса