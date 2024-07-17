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Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили - РИА Новости, 17.07.2024
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20:25 17.07.2024 (обновлено: 20:40 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили - РИА Новости, 17.07.2024
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили
Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:25
2024-07-17T20:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. Предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы."Пожар в Сириусе ликвидирован огнеборцами МЧС России", - сказано в сообщении спасателей.По данным краевого главка МЧС России, пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 313 строителей. Как говорилось в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали, также цельной осталась внутренняя часть здания. К ликвидации огня привлекались 45 спасателей, задействовалось 15 единиц техники.Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить возведение объекта планируется в 2024 году.
https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html
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россия
краснодарский край
федеральная территория "сириус"
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, федеральная территория "сириус"
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край, Федеральная территория "Сириус"
Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили

Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. Предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы.
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"Пожар в Сириусе ликвидирован огнеборцами МЧС России", - сказано в сообщении спасателей.
По данным краевого главка МЧС России, пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 313 строителей. Как говорилось в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали, также цельной осталась внутренняя часть здания. К ликвидации огня привлекались 45 спасателей, задействовалось 15 единиц техники.
Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить возведение объекта планируется в 2024 году.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКраснодарский крайФедеральная территория "Сириус"
 
 
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