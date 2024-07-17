https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html

Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили

Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили - РИА Новости, 17.07.2024

Пожар в строящемся концертном зале в Сириусе потушили

Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:25

2024-07-17T20:25

2024-07-17T20:40

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в строящемся концертном зале Сириуса, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. Предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы."Пожар в Сириусе ликвидирован огнеборцами МЧС России", - сказано в сообщении спасателей.По данным краевого главка МЧС России, пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 313 строителей. Как говорилось в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали, также цельной осталась внутренняя часть здания. К ликвидации огня привлекались 45 спасателей, задействовалось 15 единиц техники.Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить возведение объекта планируется в 2024 году.

https://ria.ru/20240717/pozhar-1960350128.html

https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html

россия

краснодарский край

федеральная территория "сириус"

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, федеральная территория "сириус"