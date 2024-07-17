https://ria.ru/20240717/sirius-1960349564.html

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали всех рабочих

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали всех рабочих - РИА Новости, 17.07.2024

Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали всех рабочих

Все рабочие оперативно эвакуированы из строящегося концертного зала в Сириусе, где в среду загорелась кровля на 50 "квадратах", повреждений внутри здания нет,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:06

2024-07-17T20:06

2024-07-17T20:06

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 17 июл – РИА Новости. Все рабочие оперативно эвакуированы из строящегося концертного зала в Сириусе, где в среду загорелась кровля на 50 "квадратах", повреждений внутри здания нет, сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили о возгорании кровли в строящемся концертном зале Сириуса на площади 50 квадратных метров. По данным спасателей, предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы. Пожарные локализовали огонь, сейчас проводятся мероприятия по его ликвидации. "По информации от застройщика, все рабочие были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Предварительно, оплавились панели навесного фасада. Повреждений внутри самого зала нет", - уточнили в пресс-службе Сириуса. По данным краевого МЧС, к ликвидации огня привлекаются 45 спасателей, используется 15 единиц техники, пострадавших нет. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала, где произошло возгорание, практически не пострадали. Строительство крупного концертно-театрального комплекса началось на федеральной территории Сириусе началось в 2022 году. По словам архитектора, работающего над проектом Андрея Литвинова, место будет объединять сразу несколько культурных пространств. Это большая площадь станет сценической сценой для титулованных артистов и музыкантов мирового уровня. Как рассказывала РИА Новости Литвинов, зал построен таким образом, чтобы нижняя часть здания не подвергалась подтоплениям, свойственных для климатических условиях Сириуса, а сам объект возводится из современных материалов, говорил он. Зал планируют достроить в декабре текущего года, о намерении выступать там недавно высказывалась народная артистка, балерина Светлана Захарова.

https://ria.ru/20240717/vertolet-1960345247.html

https://ria.ru/20240717/moskva-1960344633.html

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная территория "сириус"