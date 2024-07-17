https://ria.ru/20240717/sidr-1960158595.html

В России появился первый органический сидр

В России появился первый органический сидр - РИА Новости, 17.07.2024

В России появился первый органический сидр

Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области, рассказали РИА Новости РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:24

2024-07-17T06:24

2024-07-17T06:25

экономика

технологии

россия

калужская область

роскачество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области, рассказали РИА Новости в организации. Ранее было сертифицировано 4 производителя вина и 8 производителей винограда, 16 производителей водки, 2 джина и 1 настойки. "Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране. Им стало предприятие из Калужской области - ООО "Акме Сервис". Производитель сначала сертифицировал яблоки (4 га), а затем 11 видов сидра, произведенного из них", - сообщили в Роскачестве. Отмечается, что предприятие прошло аудит всех этапов производства в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Было проведено исследование почв, сырья (яблоко) и непосредственно сидра на соответствие требованиям, установленным "органическими" стандартами, в числе которых контроль за содержанием диоксида серы (не более 50 мг/дм), запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений при выращивании яблок. Таким образом, в Калужской области теперь 9 производителей органической продукции, регион попал в ТОП-5 органических регионов России по количеству сертифицированных производителей.

https://ria.ru/20240717/vino-1960154159.html

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экономика, технологии, россия, калужская область, роскачество