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В России появился первый органический сидр - РИА Новости, 17.07.2024
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06:24 17.07.2024 (обновлено: 06:25 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/sidr-1960158595.html
В России появился первый органический сидр
В России появился первый органический сидр - РИА Новости, 17.07.2024
В России появился первый органический сидр
Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области, рассказали РИА Новости РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:24
2024-07-17T06:25
экономика
технологии
россия
калужская область
роскачество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области, рассказали РИА Новости в организации. Ранее было сертифицировано 4 производителя вина и 8 производителей винограда, 16 производителей водки, 2 джина и 1 настойки. "Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране. Им стало предприятие из Калужской области - ООО "Акме Сервис". Производитель сначала сертифицировал яблоки (4 га), а затем 11 видов сидра, произведенного из них", - сообщили в Роскачестве. Отмечается, что предприятие прошло аудит всех этапов производства в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Было проведено исследование почв, сырья (яблоко) и непосредственно сидра на соответствие требованиям, установленным "органическими" стандартами, в числе которых контроль за содержанием диоксида серы (не более 50 мг/дм), запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений при выращивании яблок. Таким образом, в Калужской области теперь 9 производителей органической продукции, регион попал в ТОП-5 органических регионов России по количеству сертифицированных производителей.
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экономика, технологии, россия, калужская область, роскачество
Экономика, Технологии, Россия, Калужская область, Роскачество
В России появился первый органический сидр

Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра

© Depositphotos.com / belchonockЯблочный сидр
Яблочный сидр - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Depositphotos.com / belchonock
Яблочный сидр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие "Акме Сервис" из Калужской области, рассказали РИА Новости в организации.
Ранее было сертифицировано 4 производителя вина и 8 производителей винограда, 16 производителей водки, 2 джина и 1 настойки.
«
"Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране. Им стало предприятие из Калужской области - ООО "Акме Сервис". Производитель сначала сертифицировал яблоки (4 га), а затем 11 видов сидра, произведенного из них", - сообщили в Роскачестве.
Отмечается, что предприятие прошло аудит всех этапов производства в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Было проведено исследование почв, сырья (яблоко) и непосредственно сидра на соответствие требованиям, установленным "органическими" стандартами, в числе которых контроль за содержанием диоксида серы (не более 50 мг/дм), запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений при выращивании яблок.
Таким образом, в Калужской области теперь 9 производителей органической продукции, регион попал в ТОП-5 органических регионов России по количеству сертифицированных производителей.
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