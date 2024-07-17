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Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.07.2024
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23:26 17.07.2024 (обновлено: 23:27 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/sholts-1960374857.html
Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями
Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.07.2024
Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что необходимо делать всё, для того чтобы однажды ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:26
2024-07-17T23:27
германия
россия
сша
олаф шольц
сергей рябков
ard
министерство обороны сша
гонка вооружений
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что необходимо делать всё, для того чтобы однажды ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, как бы это сейчас не казалось маловероятным. "Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту - каким бы далёким он не казался - когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, понимает ли он опасения граждан Германии касательно возможности начала новой холодной войны и гонки вооружений. При этом канцлер заявил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями и теперь Запад должен быть настолько силён, чтобы на него невозможно было напасть. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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германия, россия, сша, олаф шольц, сергей рябков, ard, министерство обороны сша, гонка вооружений
Германия, Россия, США, Олаф Шольц, Сергей Рябков, ARD, Министерство обороны США, гонка вооружений
Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

Шольц призвал сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что необходимо делать всё, для того чтобы однажды ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, как бы это сейчас не казалось маловероятным.
«
"Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту - каким бы далёким он не казался - когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, понимает ли он опасения граждан Германии касательно возможности начала новой холодной войны и гонки вооружений.
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При этом канцлер заявил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями и теперь Запад должен быть настолько силён, чтобы на него невозможно было напасть.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
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ГерманияРоссияСШАОлаф ШольцСергей РябковARDМинистерство обороны СШАгонка вооружений
 
 
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