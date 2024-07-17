https://ria.ru/20240717/sholts-1960374857.html

Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.07.2024

Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что необходимо делать всё, для того чтобы однажды ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:26

2024-07-17T23:26

2024-07-17T23:27

германия

россия

сша

олаф шольц

сергей рябков

ard

министерство обороны сша

гонка вооружений

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что необходимо делать всё, для того чтобы однажды ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, как бы это сейчас не казалось маловероятным. "Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту - каким бы далёким он не казался - когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, понимает ли он опасения граждан Германии касательно возможности начала новой холодной войны и гонки вооружений. При этом канцлер заявил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями и теперь Запад должен быть настолько силён, чтобы на него невозможно было напасть. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240711/oruzhie-1958903529.html

германия

россия

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германия, россия, сша, олаф шольц, сергей рябков, ard, министерство обороны сша, гонка вооружений