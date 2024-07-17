https://ria.ru/20240717/sholts-1960307342.html
Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии
Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии - РИА Новости, 17.07.2024
Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии
Обеспечение безопасности - главный приоритет согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:31
2024-07-17T17:31
2024-07-17T17:31
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обеспечение безопасности - главный приоритет согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. В среду правящая коалиция Германии представила проект бюджета, согласование которого шло сложно из-за разногласий между входящими в коалицию партиями. "В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Федеральное правительство несёт за это ответственность. Поэтому мы устанавливаем чёткие приоритеты в согласованном только что проекте бюджета. В центре - безопасность, потому что сегодня без безопасности не будет всего остального", - сказал Шольц, чьё выступление распространила пресс-служба правительства Германии.
https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии
Шольц назвал безопасность главным приоритетом бюджета Германии в 2025 году
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обеспечение безопасности - главный приоритет согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В среду правящая коалиция Германии представила проект бюджета, согласование которого шло сложно из-за разногласий между входящими в коалицию партиями.
"В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Федеральное правительство несёт за это ответственность. Поэтому мы устанавливаем чёткие приоритеты в согласованном только что проекте бюджета. В центре - безопасность, потому что сегодня без безопасности не будет всего остального", - сказал Шольц, чьё выступление распространила пресс-служба правительства Германии.