https://ria.ru/20240717/sholts-1960307342.html

Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии

Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии - РИА Новости, 17.07.2024

Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии

Обеспечение безопасности - главный приоритет согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:31

2024-07-17T17:31

2024-07-17T17:31

в мире

германия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обеспечение безопасности - главный приоритет согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. В среду правящая коалиция Германии представила проект бюджета, согласование которого шло сложно из-за разногласий между входящими в коалицию партиями. "В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Федеральное правительство несёт за это ответственность. Поэтому мы устанавливаем чёткие приоритеты в согласованном только что проекте бюджета. В центре - безопасность, потому что сегодня без безопасности не будет всего остального", - сказал Шольц, чьё выступление распространила пресс-служба правительства Германии.

https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, олаф шольц