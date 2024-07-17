https://ria.ru/20240717/shmarov-1960209958.html

Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров

Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров - РИА Новости, 17.07.2024

Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров

Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:30

2024-07-17T12:30

2024-07-17T12:36

культура

общество

ид "коммерсантъ"

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщается в Telegram-канале издания."Умер бывший главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров", - говорится в сообщении.Как отмечается, о его смерти газете сообщил друг семьи Шмарова.Добавляется, что Шмаров начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД "Коммерсантъ". Он был одним из основателей журнала "Эксперт", одноименного аналитического центра и одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В 2007 году Шмаров стал генеральным директором "Сноба", потом был главным редактором просветительского интернет-канала "Проект 42". Шмаров был назначен и.о. главреда "Ведомостей" в марте 2020 года, вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 года.

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общество, ид "коммерсантъ"