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Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров - РИА Новости, 17.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:30 17.07.2024 (обновлено: 12:36 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/shmarov-1960209958.html
Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров
Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров - РИА Новости, 17.07.2024
Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров
Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:30
2024-07-17T12:36
культура
общество
ид "коммерсантъ"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщается в Telegram-канале издания."Умер бывший главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров", - говорится в сообщении.Как отмечается, о его смерти газете сообщил друг семьи Шмарова.Добавляется, что Шмаров начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД "Коммерсантъ". Он был одним из основателей журнала "Эксперт", одноименного аналитического центра и одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В 2007 году Шмаров стал генеральным директором "Сноба", потом был главным редактором просветительского интернет-канала "Проект 42". Шмаров был назначен и.о. главреда "Ведомостей" в марте 2020 года, вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 года.
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общество, ид "коммерсантъ"
Культура, Общество, ИД "Коммерсантъ"
Умер бывший главный редактор газеты "Ведомости" Шмаров

Экс-главред газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет

© Фото : соцсети журналистаРоссийский журналист Андрей Шмаров
Российский журналист Андрей Шмаров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : соцсети журналиста
Российский журналист Андрей Шмаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет, сообщается в Telegram-канале издания.
«
"Умер бывший главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, о его смерти газете сообщил друг семьи Шмарова.
Добавляется, что Шмаров начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД "Коммерсантъ". Он был одним из основателей журнала "Эксперт", одноименного аналитического центра и одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В 2007 году Шмаров стал генеральным директором "Сноба", потом был главным редактором просветительского интернет-канала "Проект 42". Шмаров был назначен и.о. главреда "Ведомостей" в марте 2020 года, вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 года.
 
КультураОбществоИД "Коммерсантъ"
 
 
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