https://ria.ru/20240717/senator-1960313838.html

Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине

Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, которая является также депутатом Европарламента, выступила в Страсбурге с призывом о начале мирных переговоров по прекращению... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:50

2024-07-17T17:50

2024-07-17T17:50

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, которая является также депутатом Европарламента, выступила в Страсбурге с призывом о начале мирных переговоров по прекращению военных действий на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика. "В среду в ходе пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге сенатор Румынии Шошоакэ призвала к началу мирных переговоров для прекращения войны на Украине. Сенатор напомнила, что с начала конфликта в феврале 2022 года она направила международный Меморандум под названием "Нейтралитет для Румынии – Мир в Бухаресте" всем вовлеченным сторонам, включая Европарламент и Еврокомиссию, единственной стороной, выразившей желание обсуждать мир, была Российская Федерация, с которой она и другие парламентарии провели переговоры", - рассказали в пресс-службе румынского сенатора. В своем обращении Шошоакэ подчеркнула, что мир не достигается путем отправки оружия и поддержкой антидемократических действий. "От военного груза, который проходит в том числе через Румынию, все дороги разрушены, румыны обеднели, помогая украинцам без передышки. А знаете ли вы, что на Украине румынам запрещено говорить на румынском языке? У нас там более миллиона румын, которые были ущемлены; из 220 школ осталось всего 8, где преподают на румынском языке, и где нельзя говорить по-румынски. Им запрещено говорить, запрещено молиться на родном языке. Поэтому я умоляю вас: для мира ведите переговоры о мире, не посылайте оружие, которым вы убиваете людей", - говорится в обращении Шошоакэ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html

https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html

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в мире, румыния, украина, россия, владимир путин, европарламент, еврокомиссия