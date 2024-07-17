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Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/senator-1960313838.html
Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине
Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, которая является также депутатом Европарламента, выступила в Страсбурге с призывом о начале мирных переговоров по прекращению... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:50
2024-07-17T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
россия
владимир путин
европарламент
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, которая является также депутатом Европарламента, выступила в Страсбурге с призывом о начале мирных переговоров по прекращению военных действий на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика. "В среду в ходе пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге сенатор Румынии Шошоакэ призвала к началу мирных переговоров для прекращения войны на Украине. Сенатор напомнила, что с начала конфликта в феврале 2022 года она направила международный Меморандум под названием "Нейтралитет для Румынии – Мир в Бухаресте" всем вовлеченным сторонам, включая Европарламент и Еврокомиссию, единственной стороной, выразившей желание обсуждать мир, была Российская Федерация, с которой она и другие парламентарии провели переговоры", - рассказали в пресс-службе румынского сенатора. В своем обращении Шошоакэ подчеркнула, что мир не достигается путем отправки оружия и поддержкой антидемократических действий. "От военного груза, который проходит в том числе через Румынию, все дороги разрушены, румыны обеднели, помогая украинцам без передышки. А знаете ли вы, что на Украине румынам запрещено говорить на румынском языке? У нас там более миллиона румын, которые были ущемлены; из 220 школ осталось всего 8, где преподают на румынском языке, и где нельзя говорить по-румынски. Им запрещено говорить, запрещено молиться на родном языке. Поэтому я умоляю вас: для мира ведите переговоры о мире, не посылайте оружие, которым вы убиваете людей", - говорится в обращении Шошоакэ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html
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в мире, румыния, украина, россия, владимир путин, европарламент, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина, Россия, Владимир Путин, Европарламент, Еврокомиссия
Депутат Европарламента выступила с призывом к мирным переговорам по Украине

Сенатор Румынии выступила в Страсбурге с призывом к мирному диалогу по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, которая является также депутатом Европарламента, выступила в Страсбурге с призывом о начале мирных переговоров по прекращению военных действий на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика.
«
"В среду в ходе пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге сенатор Румынии Шошоакэ призвала к началу мирных переговоров для прекращения войны на Украине. Сенатор напомнила, что с начала конфликта в феврале 2022 года она направила международный Меморандум под названием "Нейтралитет для Румынии – Мир в Бухаресте" всем вовлеченным сторонам, включая Европарламент и Еврокомиссию, единственной стороной, выразившей желание обсуждать мир, была Российская Федерация, с которой она и другие парламентарии провели переговоры", - рассказали в пресс-службе румынского сенатора.
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В своем обращении Шошоакэ подчеркнула, что мир не достигается путем отправки оружия и поддержкой антидемократических действий.
«
"От военного груза, который проходит в том числе через Румынию, все дороги разрушены, румыны обеднели, помогая украинцам без передышки. А знаете ли вы, что на Украине румынам запрещено говорить на румынском языке? У нас там более миллиона румын, которые были ущемлены; из 220 школ осталось всего 8, где преподают на румынском языке, и где нельзя говорить по-румынски. Им запрещено говорить, запрещено молиться на родном языке. Поэтому я умоляю вас: для мира ведите переговоры о мире, не посылайте оружие, которым вы убиваете людей", - говорится в обращении Шошоакэ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияУкраинаРоссияВладимир ПутинЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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