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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sbros-1960366536.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:51
2024-07-17T21:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240717/vsu-1960326060.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, СЦКК
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк Горловка
 Горловка - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролСЦКК
 
 
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