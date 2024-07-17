https://ria.ru/20240717/sanktsii-1960211487.html
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций, сообщил источник
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2024
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на шесть месяцев (до конца января 2025 года) введенных в 2014... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:37
2024-07-17T12:37
2024-07-17T12:48
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на шесть месяцев (до конца января 2025 года) введенных в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, сообщил РИА Новости европейский источник."Постпреды согласовали все пункты, утверждение (на Совете глав МИД ЕС - ред.) ожидается в понедельник (22 июля - ред.)", - сказал собеседник агентства.Последний раз такие санкции продлевались в конце января на шесть месяцев - до 31 июля 2024 года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html
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В ЕС согласовали продление антироссийских санкций, сообщил источник
Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против РФ до января 2025