https://ria.ru/20240717/sanktsii-1960156424.html

Голландская журналистка оценила ситуацию в магазинах Москвы на фоне санкций

Голландская журналистка оценила ситуацию в магазинах Москвы на фоне санкций - РИА Новости, 17.07.2024

Голландская журналистка оценила ситуацию в магазинах Москвы на фоне санкций

В магазинах в Москве можно найти практически все, новые санкции ЕС, введенные в 2022 году после спецоперации на Украине, не сработали, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:42

2024-07-17T05:42

2024-07-17T05:42

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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. В магазинах в Москве можно найти практически все, новые санкции ЕС, введенные в 2022 году после спецоперации на Украине, не сработали, заявила РИА Новости журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице. Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву неделю спустя после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. После приезда ее пригласили с группой журналистов посетить Донбасс. Из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки банковского счета в Нидерландах и угроз в соцсетях она осталась в Москве. С тех пор ван ден Энде уже более десяти раз побывала на фронте, она освещает события в России и на Украине на своем сайте. "В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали", - поделилась своим впечатлением от российской столицы голландская журналистка. Она также обратила внимание на то, что у людей в России есть доступ к любым СМИ онлайн, так что у всех есть возможность получать информацию и видеть позицию обеих сторон – как российскую, так и западную. "Однако то, что мы читаем в западных СМИ о России – совершенно противоположно тому, что мы видим здесь. В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: "Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты". Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям", - отметила ван ден Энде. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html

https://ria.ru/20240712/rossija-1959312567.html

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москва, украина, россия, владимир путин, евросоюз, в мире