https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны - РИА Новости, 17.07.2024
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны
Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в районе города Коломны указывают на человеческий фактор, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:36
2024-07-17T10:36
2024-07-17T13:52
коломна
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обстоятельства крушения Sukhoi Superjet в районе города Коломны указывают на человеческий фактор, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли."На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор — есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом", — сказал собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что "свое веское слово" еще должны сказать компетентные органы."Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно", — добавил источник.В "Ростехе" прокомментировали РИА Новости, что необходимо дождаться официальных результатов.В пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet. На борту самолета находились три члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино. Самолет принадлежал "Газпром авиа".
https://ria.ru/20240712/samolet-1959326039.html
https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коломна, происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, следственный комитет россии (ск рф), газпром
Коломна, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Следственный комитет России (СК РФ), Газпром
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны
Обстоятельства крушения SSJ в районе Коломны указывают на человеческий фактор