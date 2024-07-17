Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sahalin-1960363371.html
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов - РИА Новости, 17.07.2024
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов
Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:30
2024-07-17T21:30
экономика
технологии
россия
сахалин
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_558809a0cf893cb19fabed77c03402c3.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. "На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В ходе образовательного интенсива "Архипелаг-2024" машины, оснащенные мини-трекерами российского производства, подключили к госинформсистеме. Это позволяет идентифицировать БЛА и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили работу такой системы. Данные от "ЭРА-ГЛОНАСС" передаются в ситуационный центр на аэродроме "Пушистый" острова Сахалин, а также на две коммерческие платформы. Таким образом, на экране отображается цифровой двойник дрона с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полёт. "Решение создает предпосылки для снятия запретов на полёты гражданской беспилотной авиации в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли и внедрение беспилотников в экономику России. Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи",- пояснили в Минтрансе.
https://ria.ru/20240628/bpla-1955996553.html
https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html
россия
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d505b8cf6706cea2b81a4bd831e9ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, сахалин, эра-глонасс
Экономика, Технологии, Россия, Сахалин, ЭРА-ГЛОНАСС
На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов

Минтранс: на Сахалине успешно протестировали систему отслеживания беспилотников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
«
"На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В ходе образовательного интенсива "Архипелаг-2024" машины, оснащенные мини-трекерами российского производства, подключили к госинформсистеме. Это позволяет идентифицировать БЛА и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем
28 июня, 07:05
В ведомстве пояснили работу такой системы. Данные от "ЭРА-ГЛОНАСС" передаются в ситуационный центр на аэродроме "Пушистый" острова Сахалин, а также на две коммерческие платформы. Таким образом, на экране отображается цифровой двойник дрона с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полёт.
«
"Решение создает предпосылки для снятия запретов на полёты гражданской беспилотной авиации в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли и внедрение беспилотников в экономику России. Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи",- пояснили в Минтрансе.
Тяжелый морской дрон на базе Визира, разработанный KMZ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным
15 июля, 09:31
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСахалинЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала