https://ria.ru/20240717/sahalin-1960363371.html

На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов

На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов - РИА Новости, 17.07.2024

На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов

Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:30

2024-07-17T21:30

2024-07-17T21:30

экономика

технологии

россия

сахалин

эра-глонасс

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. "На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В ходе образовательного интенсива "Архипелаг-2024" машины, оснащенные мини-трекерами российского производства, подключили к госинформсистеме. Это позволяет идентифицировать БЛА и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили работу такой системы. Данные от "ЭРА-ГЛОНАСС" передаются в ситуационный центр на аэродроме "Пушистый" острова Сахалин, а также на две коммерческие платформы. Таким образом, на экране отображается цифровой двойник дрона с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полёт. "Решение создает предпосылки для снятия запретов на полёты гражданской беспилотной авиации в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли и внедрение беспилотников в экономику России. Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи",- пояснили в Минтрансе.

https://ria.ru/20240628/bpla-1955996553.html

https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html

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экономика, технологии, россия, сахалин, эра-глонасс