На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания дронов
Минтранс: на Сахалине успешно протестировали систему отслеживания беспилотников
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" успешно протестировали на Сахалине, она позволяет идентифицировать дроны и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
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"На Сахалине успешно протестировали систему отслеживания авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". В ходе образовательного интенсива "Архипелаг-2024" машины, оснащенные мини-трекерами российского производства, подключили к госинформсистеме. Это позволяет идентифицировать БЛА и подтверждать их маршруты для всех заинтересованных ведомств", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили работу такой системы. Данные от "ЭРА-ГЛОНАСС" передаются в ситуационный центр на аэродроме "Пушистый" острова Сахалин, а также на две коммерческие платформы. Таким образом, на экране отображается цифровой двойник дрона с информацией о модели, характеристиках, владельце и разрешении на полёт.
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"Решение создает предпосылки для снятия запретов на полёты гражданской беспилотной авиации в более чем 70 регионах страны. Поэтапная отмена ограничений ускорит развитие отрасли и внедрение беспилотников в экономику России. Сейчас для беспилотной авиации открыто только 2% территории России. Новое решение увеличит географию полетов до 30% в ближайший год и до всей территории РФ в перспективе 2-3 лет за счет использования российских спутниковых каналов связи",- пояснили в Минтрансе.
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