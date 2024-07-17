https://ria.ru/20240717/sahalin-1960262757.html

Более 10 морских робототехнических решений представили на "Архипелаге"

Более 10 морских робототехнических решений представили на "Архипелаге" - РИА Новости, 17.07.2024

Более 10 морских робототехнических решений представили на "Архипелаге"

На проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” на Сахалине в рамках трека “Морские дроны” продемонстрировали свыше 10 морских робототехнических решений... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:39

2024-07-17T15:39

2024-07-17T15:39

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

безопасность

технологии

сахалинская область

сахалин

южно-сахалинск

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

севастопольский государственный университет

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” на Сахалине в рамках трека “Морские дроны” продемонстрировали свыше 10 морских робототехнических решений для обследования озер, водоемов, морей, защиты акватории, ее очистке и мониторинга экологической обстановки, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы. “На озере Тунайча в течение двух дней с 11 по 12 июля мы отработали осмотр несущих опор пристани, поиск и подъем “Черного ящика”, предоставили желающим поуправлять подводным дроном и поднять “Черный ящик”, провели демонстрации в бассейне. В том числе показали возможности подводных аппаратов малого класса, выполнили задачи по подъему затонувших объектов и запустили онлайн-трансляцию подводной съемки для проектно-образовательного интенсива“Архипелаг””, - приводит пресс-служба слова ведущего специалиста ТМПА “Глазами дрона”, участника трека “Морские дроны” Максима Горсткина. Отмечается, что всего в испытаниях сценариев применения морских дронов было продемонстрировано свыше 10 морских робототехнических решений. Среди них - учебный надводный дрон “Бублик-Пи” от Центра технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, безэкипажные катера “Скорпион” и “Барабулька”, многофункциональная платформа “Сарган”, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат “Херсонес” и коммуникационный буй от Межрегионального научно-образовательного центра “МореАгроБиоТех” и Севастопольского государственного университета, безэкипажные катера “Калан-270” и “Сивуч” от “АкваРоботех”, подводные дроны Fifish и Chasing от “Глазами дрона”, а также безэкипажный катер “Оркан”. По данным пресс-службы, на протяжении нескольких дней участники трека отрабатывали определение на дне затонувших объектов с применением гидроакустических средств обнаружения, контроль при проведении подводных работ, мониторинг экологической обстановки, выполнение поисково-спасательных работ, гидрографическую съемку участка акватории с помощью безэкипажного судна в автоматическом режиме с выпуском электронной навигационной карты. А также обнаружение потенциально опасных надводных и подводных объектов, их идентификацию и защиту акватории. “Сегодня наша компания продемонстрировала безэкипажную платформу “Калан-270”, предназначенную для проведения гидрографических исследований в акваториях рек, озер, водохранилищ и портов. Дрон работал в автоматическом режиме, перемещаясь галсами в пределах зоны полигона. В процессе работы дрона оператор-гидрограф имеет постоянный доступ как к телеметрии аппарата, так и к установленному на нем гидрографическому оборудованию”, - рассказал технический директор “АкваРоботех”, участник трека “Морские дроны” Александр Пырков. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240622/iney-1954719919.html

https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

сахалинская область

сахалин

южно-сахалинск

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Алёна Пава

безопасность, технологии, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, севастопольский государственный университет, агентство стратегических инициатив (аси)