https://ria.ru/20240717/ryutte-1960139937.html
Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО
Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:14
2024-07-17T00:14
2024-07-17T00:14
россия
нидерланды
сша
марк рютте
дмитрий медведев
нато
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17299eb6364da1862284804c44fbdb94.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник, которого поставили на эту должность как "системного атлантиста и записного русофоба", считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Я знаю Марка Рютте. Он типичный представитель радужной Голландии. Тут ни убавить, ни прибавить. Сама страна происхождения генсека НАТО для России не имеет никакого значения. Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и сайты". По словам Медведева, Рютте - "обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчёркивает дружбу с киевскими бандеровцами". "И поставили его новым генсеком именно как системного атлантиста и записного русофоба. Он будет вести себя так, как от него требуют: штамповать тупые агрессивные заявления в соответствии с общей политической линией альянса, которой в НАТО слепо не придерживаются разве что Венгрия и Словакия, хотя бы отчасти ориентированные на сохранение национальных государств", - заявил он.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139528.html
россия
нидерланды
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d5577f2b912a7081f872bc72975dc3a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, сша, марк рютте, дмитрий медведев, нато, единая россия, в мире
Россия, Нидерланды, США, Марк Рютте, Дмитрий Медведев, НАТО, Единая Россия, В мире
Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО
Медведев: Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя, как от него требуют США