https://ria.ru/20240717/ryutte-1960139937.html

Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО

Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев объяснил, что определит действия Рютте на посту генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:14

2024-07-17T00:14

2024-07-17T00:14

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на посту генсека НАТО будет вести себя так, как от него требуют США, это априори лишенный самостоятельности чиновник, которого поставили на эту должность как "системного атлантиста и записного русофоба", считает замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Я знаю Марка Рютте. Он типичный представитель радужной Голландии. Тут ни убавить, ни прибавить. Сама страна происхождения генсека НАТО для России не имеет никакого значения. Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и сайты". По словам Медведева, Рютте - "обыкновенный европейский бюрократ, который нарочито подчёркивает дружбу с киевскими бандеровцами". "И поставили его новым генсеком именно как системного атлантиста и записного русофоба. Он будет вести себя так, как от него требуют: штамповать тупые агрессивные заявления в соответствии с общей политической линией альянса, которой в НАТО слепо не придерживаются разве что Венгрия и Словакия, хотя бы отчасти ориентированные на сохранение национальных государств", - заявил он.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html

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нидерланды

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