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РПЦ поддержала просьбу наказать блогера из Дагестана, оскорбившего верующих - РИА Новости, 17.07.2024
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Религия
 
14:08 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rpts-1960238349.html
РПЦ поддержала просьбу наказать блогера из Дагестана, оскорбившего верующих
РПЦ поддержала просьбу наказать блогера из Дагестана, оскорбившего верующих - РИА Новости, 17.07.2024
РПЦ поддержала просьбу наказать блогера из Дагестана, оскорбившего верующих
В РПЦ поддерживают требование главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна наказать блогера из Дагестана, надругавшегося над православным... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:08
2024-07-17T14:08
религия
александр хинштейн
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
госдума рф
московский патриархат
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В РПЦ поддерживают требование главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна наказать блогера из Дагестана, надругавшегося над православным крестом, и рассчитывают на предусмотренную законом реакцию правоохранительных органов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Ранее Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Обращение в генпрокуратуру поддерживаем. Действия этого человека глубоко оскорбительны и, на мой взгляд, преступны. Нет никаких сомнений, что необходима реакция правоохранителей. Раскаяние, конечно, возможно, но ему должна предшествовать соответствующая, предусмотренная законом реакция правоохранительных органов", - прокомментировал РИА Новости Кипшидзе. Он выразил надежду, что последует однозначная реакция мусульманской общины – такая же, какая следует со стороны РПЦ, если кто-то допускает кощунственные действия в отношении символов ислама.
https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960008023.html
https://ria.ru/20240620/podzhog-1954195882.html
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александр хинштейн, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, госдума рф, московский патриархат
Религия, Александр Хинштейн, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Госдума РФ, Московский Патриархат
РПЦ поддержала просьбу наказать блогера из Дагестана, оскорбившего верующих

РПЦ поддержала требование Хинштейна наказать блогера, надругавшегося над крестом

© Кадр видео из соцсетейБлогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов
Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В РПЦ поддерживают требование главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна наказать блогера из Дагестана, надругавшегося над православным крестом, и рассчитывают на предусмотренную законом реакцию правоохранительных органов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
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"Обращение в генпрокуратуру поддерживаем. Действия этого человека глубоко оскорбительны и, на мой взгляд, преступны. Нет никаких сомнений, что необходима реакция правоохранителей. Раскаяние, конечно, возможно, но ему должна предшествовать соответствующая, предусмотренная законом реакция правоохранительных органов", - прокомментировал РИА Новости Кипшидзе.
Он выразил надежду, что последует однозначная реакция мусульманской общины – такая же, какая следует со стороны РПЦ, если кто-то допускает кощунственные действия в отношении символов ислама.
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РелигияАлександр ХинштейнВахтанг КипшидзеРусская православная церковьГосдума РФМосковский Патриархат
 
 
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