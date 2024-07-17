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Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
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00:35 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rossiya-1960141204.html
Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей, заявил Медведев
Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей, заявил Медведев
Россия в отношениях с Украиной демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения, помогала и, по сути, долгие годы кормила людей на этой РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:35
2024-07-17T00:35
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в отношениях с Украиной демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения, помогала и, по сути, долгие годы кормила людей на этой территории, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Разумные страны и их руководители не могут хотеть войны. Это норма в цивилизованном мире. Пока остаются надежды договориться, надо договариваться. И пример такого подхода - наши очень непростые взаимоотношения с бывшей теперь уже Украиной. Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам. Помогала Украине, по сути - кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Он отметил, что "подобного поведения подсознательно ждешь и от других", однако надежды российской стороны не оправдались.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079634.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Россия долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей, заявил Медведев

Медведев: РФ долгие годы кормила людей на Украине и помогала ей

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в отношениях с Украиной демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения, помогала и, по сути, долгие годы кормила людей на этой территории, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Разумные страны и их руководители не могут хотеть войны. Это норма в цивилизованном мире. Пока остаются надежды договориться, надо договариваться. И пример такого подхода - наши очень непростые взаимоотношения с бывшей теперь уже Украиной. Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам. Помогала Украине, по сути - кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Он отметил, что "подобного поведения подсознательно ждешь и от других", однако надежды российской стороны не оправдались.
 
РоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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