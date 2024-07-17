https://ria.ru/20240717/rossija-1960222088.html

В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении

В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении - РИА Новости, 17.07.2024

В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении

Вопрос об эвакуации российских граждан из Кении, где проходят протесты, на данном этапе не стоит, службы безопасности страны сохраняют контроль над ситуацией,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

в мире

кения

найроби (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101147/40/1011474015_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_abb6b55237a78195aed2a9e047bf2d1f.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вопрос об эвакуации российских граждан из Кении, где проходят протесты, на данном этапе не стоит, службы безопасности страны сохраняют контроль над ситуацией, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто. "Вопрос об эвакуации росграждан на данном этапе не стоит. Правоохранительные органы Кении сохраняют контроль над ситуацией и поддерживают общий уровень безопасности и порядка. Государственные и частные учреждения продолжают функционировать, нарушений в работе транспорта, в т.ч. международных аэропортов, нет", - заявили в посольстве. В дипмиссии сообщили, что обращений о помощи от российских граждан, проживающих в Кении, в посольство не поступало. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html

кения

найроби (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кения, найроби (город)