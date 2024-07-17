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В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении - РИА Новости, 17.07.2024
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13:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rossija-1960222088.html
В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении
В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении - РИА Новости, 17.07.2024
В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении
Вопрос об эвакуации российских граждан из Кении, где проходят протесты, на данном этапе не стоит, службы безопасности страны сохраняют контроль над ситуацией,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
в мире
кения
найроби (город)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вопрос об эвакуации российских граждан из Кении, где проходят протесты, на данном этапе не стоит, службы безопасности страны сохраняют контроль над ситуацией, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто. "Вопрос об эвакуации росграждан на данном этапе не стоит. Правоохранительные органы Кении сохраняют контроль над ситуацией и поддерживают общий уровень безопасности и порядка. Государственные и частные учреждения продолжают функционировать, нарушений в работе транспорта, в т.ч. международных аэропортов, нет", - заявили в посольстве. В дипмиссии сообщили, что обращений о помощи от российских граждан, проживающих в Кении, в посольство не поступало. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В посольстве России ответили на вопрос об эвакуации россиян из Кении

Посольство: вопрос об эвакуации россиян из Кении на данном этапе не стоит

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вопрос об эвакуации российских граждан из Кении, где проходят протесты, на данном этапе не стоит, службы безопасности страны сохраняют контроль над ситуацией, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто.
"Вопрос об эвакуации росграждан на данном этапе не стоит. Правоохранительные органы Кении сохраняют контроль над ситуацией и поддерживают общий уровень безопасности и порядка. Государственные и частные учреждения продолжают функционировать, нарушений в работе транспорта, в т.ч. международных аэропортов, нет", - заявили в посольстве.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
25 июня, 14:42
В дипмиссии сообщили, что обращений о помощи от российских граждан, проживающих в Кении, в посольство не поступало.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.
Участники акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
25 июня, 14:56
 
В миреКенияНайроби (город)
 
 
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