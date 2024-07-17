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В Кремле заявили, что Россия не участвовала в расследовании катастрофы MH17 - РИА Новости, 17.07.2024
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13:10 17.07.2024 (обновлено: 13:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rossija-1960221119.html
В Кремле заявили, что Россия не участвовала в расследовании катастрофы MH17
В Кремле заявили, что Россия не участвовала в расследовании катастрофы MH17 - РИА Новости, 17.07.2024
В Кремле заявили, что Россия не участвовала в расследовании катастрофы MH17
Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание при расследовании катастрофы МН17, Россия не участвовала в расследовании, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:10
2024-07-17T13:33
в мире
россия
амстердам
куала-лумпур
дмитрий песков
mh17. расследование
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание при расследовании катастрофы МН17, Россия не участвовала в расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. "Наша позиция прекрасно, хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что не считает необходимым комментировать заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг о привлечении России к ответственности.
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в мире, россия, амстердам, куала-лумпур, дмитрий песков, mh17. расследование
В мире, Россия, Амстердам, Куала-Лумпур, Дмитрий Песков, MH17. Расследование
В Кремле заявили, что Россия не участвовала в расследовании катастрофы MH17

Песков: доводы РФ не принимались во внимание при расследовании катастрофы МН17

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкОбломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание при расследовании катастрофы МН17, Россия не участвовала в расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
«
"Наша позиция прекрасно, хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что не считает необходимым комментировать заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг о привлечении России к ответственности.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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