https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html

"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС - РИА Новости, 17.07.2024

"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:00

2024-07-17T06:00

2024-07-17T07:10

ростовская аэс

росэнергоатом

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586111930_0:125:3077:1856_1920x0_80_0_0_dfdc33bbc0f8ef0cb729c47dd29b67d2.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. "Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас энергоблок подключен к сети и несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщала пресс-служба Ростовской АЭС. Минэнерго РФ сообщило накануне, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

https://ria.ru/20240716/aes-1960078797.html

https://ria.ru/20240715/rossija-1959781725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская аэс, росэнергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия