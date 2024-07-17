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"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС - РИА Новости, 17.07.2024
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06:00 17.07.2024 (обновлено: 07:10 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС - РИА Новости, 17.07.2024
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:00
2024-07-17T07:10
ростовская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. "Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас энергоблок подключен к сети и несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщала пресс-служба Ростовской АЭС. Минэнерго РФ сообщило накануне, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
https://ria.ru/20240716/aes-1960078797.html
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ростовская аэс, росэнергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Ростовская АЭС, Росэнергоатом, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС

Энергоблок на Ростовской АЭС 16 июля отключен из-за ложного срабатывания защиты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале.
"Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта", - говорится в сообщении.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
16 июля, 17:24
Отмечается, что сейчас энергоблок подключен к сети и несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.
Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщала пресс-служба Ростовской АЭС.
Минэнерго РФ сообщило накануне, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
Многопетлевой исследовательский реактор МИР.М1 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Ростовская АЭСРосэнергоатомМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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