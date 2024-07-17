https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960157108.html
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС - РИА Новости, 17.07.2024
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:00
2024-07-17T06:00
2024-07-17T07:10
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник отключился из-за ложного срабатывания защиты, сообщает "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. "Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас энергоблок подключен к сети и несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Энергоблок №1 Ростовской АЭС во вторник был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщала пресс-служба Ростовской АЭС. Минэнерго РФ сообщило накануне, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
https://ria.ru/20240716/aes-1960078797.html
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ростовская аэс, росэнергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Ростовская АЭС, Росэнергоатом, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
"Росэнергоатом" назвал причину отключения энергоблока на Ростовской АЭС
Энергоблок на Ростовской АЭС 16 июля отключен из-за ложного срабатывания защиты