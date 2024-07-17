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Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 17.07.2024
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05:51 17.07.2024 (обновлено: 08:53 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960156921.html
Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 17.07.2024
Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:51
2024-07-17T08:53
ростовская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале.&quot;Шестнадцатого июля в 22:28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе&quot;, — уточнили в корпорации.Энергоблок отключился из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения персонал станции мобилизовал все усилия, на случай внепланового ремонта вывели дополнительных сотрудников.Как уточнялось, он отключился из-за срабатывания защиты генератора, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.В энергосистеме Юга России вводились ограничения потребления.
https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html
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ростовская аэс, росэнергоатом, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ростовская АЭС, Росэнергоатом, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

"Росэнергоатом": ранее отключенный энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале.
«

"Шестнадцатого июля в 22:28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе", — уточнили в корпорации.

Энергоблок отключился из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения персонал станции мобилизовал все усилия, на случай внепланового ремонта вывели дополнительных сотрудников.
Как уточнялось, он отключился из-за срабатывания защиты генератора, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.
В энергосистеме Юга России вводились ограничения потребления.
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Ростовская АЭСРосэнергоатомРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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