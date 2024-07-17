https://ria.ru/20240717/rosenergoatom-1960156921.html

Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 17.07.2024

Отключенный накануне энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:51

2024-07-17T05:51

2024-07-17T08:53

ростовская аэс

росэнергоатом

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Энергоблок № 1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети, сообщил "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале."Шестнадцатого июля в 22:28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе", — уточнили в корпорации.Энергоблок отключился из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения персонал станции мобилизовал все усилия, на случай внепланового ремонта вывели дополнительных сотрудников.Как уточнялось, он отключился из-за срабатывания защиты генератора, автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации допущено не было, радиационный фон остался в норме.В энергосистеме Юга России вводились ограничения потребления.

https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html

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ростовская аэс, росэнергоатом, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)