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Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 17.07.2024 (обновлено: 15:02 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного - РИА Новости, 17.07.2024
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного
Украинские боевики, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны, заявил замначальника Главного военно-политического... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:50
2024-07-17T15:02
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали", — сказал он. Алаудинов отметил, что российские войска на передовой ежедневно продвигаются, освобождая новые населенные пункты. Как указал генерал, украинские военные осознают, что уже потерпели поражение в конфликте.&quot;И мы с вами видим, что там, на передовой, азовцы, фашисты убивают безоружных ребят, которые готовы сдаться в плен&quot;, — добавил военачальник.Накануне в СК сообщили, что следователи расследуют обстоятельства расстрела российского военного для установления всех обстоятельств произошедшего и круга причастных лиц.В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военнослужащими. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html
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россия, апты алаудинов, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

Алаудинов пообещал наказать боевиков ВСУ, расстрелявших российского военного

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали", — сказал он.

В понедельник батальон "Азов"* опубликовал видео расстрела российского военнослужащего. В ролике показаны кадры с экшен-камеры, установленной на шлеме украинского боевика. Идя по окопу, он обнаруживает раненого российского военного, который сидел на земле безоружным и не мог оказать сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, хотя у него было время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. При этом азовец выкрикивал ругательства в адрес россиянина и сделал несколько контрольных выстрелов. Остальные боевики, общавшиеся с ним по рации, поддержали его действия.

Алаудинов отметил, что российские войска на передовой ежедневно продвигаются, освобождая новые населенные пункты.
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Как указал генерал, украинские военные осознают, что уже потерпели поражение в конфликте.
«

"И мы с вами видим, что там, на передовой, азовцы, фашисты убивают безоружных ребят, которые готовы сдаться в плен", — добавил военачальник.

Накануне в СК сообщили, что следователи расследуют обстоятельства расстрела российского военного для установления всех обстоятельств произошедшего и круга причастных лиц.
В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военнослужащими. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
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Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАпты АлаудиновСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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