https://ria.ru/20240717/rasstrel-1960215597.html

Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного - РИА Новости, 17.07.2024

Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

Украинские боевики, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны, заявил замначальника Главного военно-политического... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:50

2024-07-17T12:50

2024-07-17T15:02

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали", — сказал он. Алаудинов отметил, что российские войска на передовой ежедневно продвигаются, освобождая новые населенные пункты. Как указал генерал, украинские военные осознают, что уже потерпели поражение в конфликте."И мы с вами видим, что там, на передовой, азовцы, фашисты убивают безоружных ребят, которые готовы сдаться в плен", — добавил военачальник.Накануне в СК сообщили, что следователи расследуют обстоятельства расстрела российского военного для установления всех обстоятельств произошедшего и круга причастных лиц.В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военнослужащими. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Кроме того, Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, апты алаудинов, следственный комитет россии (ск рф), безопасность