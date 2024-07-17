https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16 - РИА Новости, 17.07.2024

На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16

Российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью 300 километров представляют большую опасность для ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:30

2024-07-17T16:30

2024-07-17T16:30

в мире

украина

нидерланды

дания

энтони блинкен

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958783272_0:42:2678:1548_1920x0_80_0_0_6f54d69bdbc5c44f5591caab09a17856.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью 300 километров представляют большую опасность для ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Истребители МиГ-31 — это основные носители ракет Р-37, которые можно запускать на расстояние 300 километров. <…> Украинцы уже неоднократно отмечали, что это самая эффективная и самая опасная ракета класса "воздух-воздух", с которой они сталкивались. <…> Мне кажется, что у F-16, которые получит Украина, не очень много шансов составить конкуренцию таким вот МиГ-31, оснащенным новыми радарами и ракетами", — спрогнозировал аналитик.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине эти истребители. Ожидается, что они поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу военных самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html

https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

украина

нидерланды

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нидерланды, дания, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, миг-31, россия