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На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16 - РИА Новости, 17.07.2024
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16:30 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16
На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16 - РИА Новости, 17.07.2024
На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16
Российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью 300 километров представляют большую опасность для ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:30
2024-07-17T16:30
в мире
украина
нидерланды
дания
энтони блинкен
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью 300 километров представляют большую опасность для ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Истребители МиГ-31 — это основные носители ракет Р-37, которые можно запускать на расстояние 300 километров. &lt;…&gt; Украинцы уже неоднократно отмечали, что это самая эффективная и самая опасная ракета класса "воздух-воздух", с которой они сталкивались. &lt;…&gt; Мне кажется, что у F-16, которые получит Украина, не очень много шансов составить конкуренцию таким вот МиГ-31, оснащенным новыми радарами и ракетами", — спрогнозировал аналитик.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине эти истребители. Ожидается, что они поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу военных самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
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в мире, украина, нидерланды, дания, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, миг-31, россия
В мире, Украина, Нидерланды, Дания, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, МиГ-31, Россия
На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16

Эксперт Меркурис: ВСУ считают российскую ракету Р-37 крайне опасным оружием

© AP Photo / Andrew MedichiniИстребитель F-16 ВВС Дании
Истребитель F-16 ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Истребитель F-16 ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью 300 километров представляют большую опасность для ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Истребители МиГ-31 — это основные носители ракет Р-37, которые можно запускать на расстояние 300 километров. <…> Украинцы уже неоднократно отмечали, что это самая эффективная и самая опасная ракета класса "воздух-воздух", с которой они сталкивались. <…> Мне кажется, что у F-16, которые получит Украина, не очень много шансов составить конкуренцию таким вот МиГ-31, оснащенным новыми радарами и ракетами", — спрогнозировал аналитик.
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По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу военных самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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В миреУкраинаНидерландыДанияЭнтони БлинкенСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16МиГ-31Россия
 
 
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