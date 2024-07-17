https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html

Названы пять привычек, отказ от которых поможет избежать развития рака

Названы пять привычек, отказ от которых поможет избежать развития рака - РИА Новости, 17.07.2024

Названы пять привычек, отказ от которых поможет избежать развития рака

Почти 40 процентов случаев заболевания раком можно предотвратить, изменив образ жизни, показало исследование Американского онкологического общества,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:26

2024-07-17T17:26

2024-07-17T17:38

американское онкологическое общество

здоровье - общество

общество

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Почти 40 процентов случаев заболевания раком можно предотвратить, изменив образ жизни, показало исследование Американского онкологического общества, опубликованное в журнале Cancer Journal for Clinicians."По оценкам, 40 процентов всех случаев рака и почти половина всех случаев смерти от рака <…> были обусловлены потенциально изменяемыми факторами риска. Заболеваемость и преждевременная смертность от рака <…> могут быть существенно снижены за счет широкого применения известных профилактических инициатив", – заявили ученые.В первую очередь ученые рекомендуют отказаться от курения. Бросив эту привычку, можно существенно снизить шанс заболеть раком легких, гортани, бронхов и пищевода.Кроме того, исследователи советуют исключить употребление алкоголя – это поможет избежать рака полости рта и глотки.Другая вредная привычка, указанная в статье, – это отсутствие контроля над собственным весом. Ожирение может стать причиной возникновения рака желудка, печени и прямой кишки, предупреждают ученые.По их данным, также следует пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы сократить риски развития рака кожи.Наконец, онкологи призвали не вести сидячий образ жизни, поскольку малоподвижность повышает вероятность возникновения рака желудка, пищевода и толстой кишки.К другим вредным факторам, перечисленным учеными, относятся пассивное курение, недостаточное количество овощей и фруктов в рационе, употребление сырого необработанного мяса и отсутствие прививок от вируса папилломы человека и от гепатита B.

https://ria.ru/20240704/ivan-chay-1599794219.html

https://ria.ru/20240717/arakhis-1600793639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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американское онкологическое общество, здоровье - общество, общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)