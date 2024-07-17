https://ria.ru/20240717/putin-1960373939.html
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.07.2024
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:11
2024-07-17T23:11
2024-07-17T23:22
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля."С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", — говорится в заявлении.Среди прочего стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах.Помимо этого, Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили важность продолжения координации в ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей и договорились о поддержании контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, владимир путин, россия
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Россия
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
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"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", — говорится в заявлении.
Среди прочего стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах.
Помимо этого, Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили важность продолжения координации в ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей и договорились о поддержании контактов на различных уровнях.