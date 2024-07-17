https://ria.ru/20240717/putin-1960346407.html

"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 17.07.2024

"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в 2016 году, где... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:48

2024-07-17T19:48

2024-07-17T19:48

в мире

россия

украина

владимир путин

нато

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в 2016 году, где тот рассказал об агрессии НАТО в отношении многих стран."Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил "Оборонительный союз", не нужно напоминать, они живут с этим каждый день", — написал он в социальной сети X.До начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Он напомнил о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Глава государства отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о "злобной России", поскольку сам провоцирует ее на оборонительные действия.Путин подчеркивал, что с Североатлантическим альянсом невозможно о чем-то договориться — блок не выполняет соглашений.

https://ria.ru/20240717/ssha-1960325713.html

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, нато, москва