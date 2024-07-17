https://ria.ru/20240717/putin-1960346407.html
"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 17.07.2024
"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в 2016 году, где... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:48
2024-07-17T19:48
2024-07-17T19:48
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фрагмент выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в 2016 году, где тот рассказал об агрессии НАТО в отношении многих стран."Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил "Оборонительный союз", не нужно напоминать, они живут с этим каждый день", — написал он в социальной сети X.До начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Он напомнил о судьбе Югославии, Ирака, Ливии и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Глава государства отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о "злобной России", поскольку сам провоцирует ее на оборонительные действия.Путин подчеркивал, что с Североатлантическим альянсом невозможно о чем-то договориться — блок не выполняет соглашений.
https://ria.ru/20240717/ssha-1960325713.html
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В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Москва
"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Боуз: Путин неоднократно напоминал НАТО об агрессивной политике военного блока