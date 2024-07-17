Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Путин: нужно перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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"Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Рассчитываю, что сегодня мы подробно поговорим на эту тему", — сказал он.
Президент подчеркнул, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. По его словам, важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения таких активов.
Путин добавил, что Россия уже серьезно продвинулась в этой сфере. В частности, платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность.
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"В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг", — отметил президент.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием этой валюты в реальности.
Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг. В начале 2024 года к пилотному проекту присоединились еще около 20 банков.
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