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Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля - РИА Новости, 17.07.2024
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14:02 17.07.2024 (обновлено: 14:40 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/putin-1960237215.html
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля - РИА Новости, 17.07.2024
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:02
2024-07-17T14:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Рассчитываю, что сегодня мы подробно поговорим на эту тему", — сказал он.Президент подчеркнул, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. По его словам, важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения таких активов. Путин добавил, что Россия уже серьезно продвинулась в этой сфере. В частности, платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность.&quot;В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг&quot;, — отметил президент.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием этой валюты в реальности.Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг. В начале 2024 года к пилотному проекту присоединились еще около 20 банков.
https://ria.ru/20240717/putin-1960234343.html
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951063230.html
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5
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Путин о широком внедрении цифрового рубля в различных сферах
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля

Путин: нужно перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«
"Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Рассчитываю, что сегодня мы подробно поговорим на эту тему", — сказал он.
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Президент подчеркнул, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. По его словам, важно не упустить момент, своевременно настроить правовую базу и регулирование для обращения таких активов.
Путин добавил, что Россия уже серьезно продвинулась в этой сфере. В частности, платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность.
«

"В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг", — отметил президент.

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Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием этой валюты в реальности.
Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг. В начале 2024 года к пилотному проекту присоединились еще около 20 банков.
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11 июля, 01:45
 
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