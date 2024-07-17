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Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция - РИА Новости, 17.07.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:01
2024-07-17T14:01
2024-07-17T14:01
владимир путин
россия
экономика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
2024-07-17T14:01
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PT7M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, видео
Владимир Путин, Россия, Экономика
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.
2024-07-17T14:01
true
PT7M05S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.