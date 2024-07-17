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Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция - РИА Новости, 17.07.2024
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14:01 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/putin-1960236355.html
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция - РИА Новости, 17.07.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:01
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владимир путин
россия
экономика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.
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Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
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владимир путин, россия, экономика, видео
Владимир Путин, Россия, Экономика
Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.
2024-07-17T14:01
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Совещание Путина по экономическим вопросам с правительством. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам с правительством.
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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