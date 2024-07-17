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Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024
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13:56 17.07.2024 (обновлено: 14:01 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/putin-1960235273.html
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:56
2024-07-17T14:01
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами. Мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере, и коллеги сегодня, надеюсь, доложат о текущих результатах и дальнейших планах", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240717/putin-1960235730.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин

Путин: Россия серьезно продвинулась в сфере регулирования цифровых активов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами. Мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере, и коллеги сегодня, надеюсь, доложат о текущих результатах и дальнейших планах", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Путин призвал настроить правовую базу для обращения цифровых активов
Вчера, 13:59
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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