https://ria.ru/20240717/putin-1960235273.html
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:56
2024-07-17T13:56
2024-07-17T14:01
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами. Мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере, и коллеги сегодня, надеюсь, доложат о текущих результатах и дальнейших планах", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240717/putin-1960235730.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Путин: Россия серьезно продвинулась в сфере регулирования цифровых активов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами. Мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере, и коллеги сегодня, надеюсь, доложат о текущих результатах и дальнейших планах", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.