https://ria.ru/20240717/putin-1960235273.html

Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин

Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024

Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин

Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:56

2024-07-17T13:56

2024-07-17T14:01

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия уже серьезно продвинулась в сфере развития и регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил президент РФ Владимир Путин."Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причём как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнёрами. Мы уже серьёзно продвинулись в этой сфере, и коллеги сегодня, надеюсь, доложат о текущих результатах и дальнейших планах", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240717/putin-1960235730.html

россия

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россия, экономика, владимир путин