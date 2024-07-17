https://ria.ru/20240717/putin-1960234816.html

Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин

Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024

Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин

Фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии, заявил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:54

2024-07-17T13:54

2024-07-17T14:16

экономика

владимир путин

майнинг

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

иркутская область

россия

забайкальский край

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос, на самом деле, острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет", - сказал Путин."По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и цифра продолжает расти", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html

иркутская область

россия

забайкальский край

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Путин о росте майнинга в России Путин о росте майнинга в России. 2024-07-17T13:54 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, майнинг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), иркутская область, россия, забайкальский край