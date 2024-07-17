https://ria.ru/20240717/putin-1960234816.html
Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин
Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин - РИА Новости, 17.07.2024
Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин
Фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии, заявил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:54
2024-07-17T13:54
2024-07-17T14:16
экономика
владимир путин
майнинг
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
иркутская область
россия
забайкальский край
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос, на самом деле, острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет", - сказал Путин."По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и цифра продолжает расти", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html
иркутская область
россия
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Путин о росте майнинга в России
Путин о росте майнинга в России.
2024-07-17T13:54
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, майнинг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), иркутская область, россия, забайкальский край
Экономика, Владимир Путин, майнинг, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Иркутская область, Россия, Забайкальский край
Майнинговые фермы могут приводить к дефициту электроэнергии, заявил Путин
Путин: майнинг криптовалют может приводить к дефициту мощностей электроэнергии