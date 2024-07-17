https://ria.ru/20240717/putin-1960234343.html

Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга

Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга - РИА Новости, 17.07.2024

Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:53

2024-07-17T13:53

2024-07-17T14:00

владимир путин

россия

экономика

криптовалюта

майнинг

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют."Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент отметил, что если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.

https://ria.ru/20240717/putin-1960234816.html

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владимир путин, россия, экономика, криптовалюта, майнинг