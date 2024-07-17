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Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга - РИА Новости, 17.07.2024
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13:53 17.07.2024 (обновлено: 14:00 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/putin-1960234343.html
Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга
Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга - РИА Новости, 17.07.2024
Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:53
2024-07-17T14:00
владимир путин
россия
экономика
криптовалюта
майнинг
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют."Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент отметил, что если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
https://ria.ru/20240717/putin-1960234816.html
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владимир путин, россия, экономика, криптовалюта, майнинг
Владимир Путин, Россия, Экономика, Криптовалюта, майнинг
Путин призвал принять своевременные решения по регуляции майнинга

Путин: надо принять системные решения по регуляции майнинга цифровых валют

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют.
"Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
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Вчера, 13:54
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаКриптовалютамайнинг
 
 
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