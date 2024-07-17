Рейтинг@Mail.ru
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 17.07.2024 (обновлено: 14:03 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/putin-1960233876.html
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля - РИА Новости, 17.07.2024
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля
Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:52
2024-07-17T14:03
россия
экономика
технологии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6f9064fde19980aa97a5950c2aa4fad.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он напомнил, что платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года."В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240717/putin-1960235273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014197_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4b125e55907bc6aa9c803f35ceecea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля

Путин: платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою функциональность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он напомнил, что платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года.
"В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Россия продвинулась в сфере регулирования цифровых активов, заявил Путин
Вчера, 13:56
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала