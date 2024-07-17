https://ria.ru/20240717/putin-1960233876.html
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля - РИА Новости, 17.07.2024
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля
Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:52
2024-07-17T13:52
2024-07-17T14:03
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.Он напомнил, что платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года."В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240717/putin-1960235273.html
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россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин высоко оценил работу платформы цифрового рубля
Путин: платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою функциональность
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта показала свою работоспособность и функциональность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он напомнил, что платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года.
"В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность", - сказал Путин.