https://ria.ru/20240717/putin-1960232706.html
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют - РИА Новости, 17.07.2024
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют
Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:47
2024-07-17T13:47
2024-07-17T14:22
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют."Сегодня предлагаю обсудить вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в финансовой сфере, а конкретнее - с внедрением и использованием цифровых валют и других активов. Это действительно очень динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240427/putin-1942742070.html
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют
Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют в финансовой сфере