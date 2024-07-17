Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 17.07.2024 (обновлено: 14:22 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/putin-1960232706.html
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют - РИА Новости, 17.07.2024
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют
Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:47
2024-07-17T14:22
экономика
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют."Сегодня предлагаю обсудить вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в финансовой сфере, а конкретнее - с внедрением и использованием цифровых валют и других активов. Это действительно очень динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240427/putin-1942742070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют

Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют в финансовой сфере

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют.
«
"Сегодня предлагаю обсудить вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в финансовой сфере, а конкретнее - с внедрением и использованием цифровых валют и других активов. Это действительно очень динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Путин заявил о замедлении инфляции в России
27 апреля, 13:33
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала