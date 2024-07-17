https://ria.ru/20240717/putin-1960232706.html

Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют

Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют - РИА Новости, 17.07.2024

Путин на совещании предложил обсудить использование цифровых валют

Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:47

2024-07-17T13:47

2024-07-17T14:22

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить вопросы использования цифровых валют."Сегодня предлагаю обсудить вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в финансовой сфере, а конкретнее - с внедрением и использованием цифровых валют и других активов. Это действительно очень динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240427/putin-1942742070.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии