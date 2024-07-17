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Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.07.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:05
2024-07-17T13:05
2024-07-17T13:05
россия
дмитрий песков
александр новак
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
центральный банк рф (цб рф)
политика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент работает в Ново-Огарево. Сегодня день более-менее спокойный. Из публичных мероприятий мы ожидаем, что где-то через пару часов президент проведёт совещание по экономическим вопросам, совещание из серии регулярных с участием руководства правительства, экономического блока, руководства администрации президента", - сказал Песков. По его словам, будут присутствовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Он отметил, что в открытой части традиционно будет только вступительное слово президента, а затем уже без присутствия СМИ будут соответствующие доклады Набиуллиной, Силуанова и Новака. "Вступительное слово будет в том числе и об экономической ситуации, и о теме конкретной", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240717/sf-1960214481.html
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россия, дмитрий песков, александр новак, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), центральный банк рф (цб рф), политика
Россия, Дмитрий Песков, Александр Новак, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Политика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам