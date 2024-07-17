https://ria.ru/20240717/putin-1960219766.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.07.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:05

2024-07-17T13:05

2024-07-17T13:05

россия

дмитрий песков

александр новак

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

центральный банк рф (цб рф)

политика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент работает в Ново-Огарево. Сегодня день более-менее спокойный. Из публичных мероприятий мы ожидаем, что где-то через пару часов президент проведёт совещание по экономическим вопросам, совещание из серии регулярных с участием руководства правительства, экономического блока, руководства администрации президента", - сказал Песков. По его словам, будут присутствовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Он отметил, что в открытой части традиционно будет только вступительное слово президента, а затем уже без присутствия СМИ будут соответствующие доклады Набиуллиной, Силуанова и Новака. "Вступительное слово будет в том числе и об экономической ситуации, и о теме конкретной", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240717/sf-1960214481.html

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россия, дмитрий песков, александр новак, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), центральный банк рф (цб рф), политика