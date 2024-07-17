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Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики - РИА Новости, 17.07.2024
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18:44 17.07.2024
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Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики
Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики - РИА Новости, 17.07.2024
Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики
Повышение уровня финансовой грамотности граждан - первостепенная задача для общественных институтов и организаций, так как осведомленность населения о... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:44
2024-07-17T18:44
россия
северо-кавказский федеральный округ
кавказ
вера подгузова
корпорация мсп
опора
втб (банк)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Повышение уровня финансовой грамотности граждан - первостепенная задача для общественных институтов и организаций, так как осведомленность населения о финансовых инструментах и их правильном применении будет способствовать формированию финансовой культуры, которая в целом обеспечит экономический подъем в стране, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила модератором сессии "Финансовые технологии, малое и среднее предпринимательство: синергия в целях достижения экономического роста большого юга", которую ПСБ организовал в рамках Кавказского инвестиционного форума. Она отметила, что, согласно экспертным оценкам, рост количества МСП в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе по сравнению с прошлым годом составляет порядка 5% в каждом округе. "Во многом этому способствуют действующие меры государственной поддержки бизнеса. Тем не менее, нельзя недооценивать инициативы, направленные на повышение уровня финансовой грамотности и, как следствие, финансовой культуры населения нашей страны. Если финансовая грамотность – это осведомленность о финансовых инструментах, продуктах и услугах, то финансовая культура – это более широкое понятие, подразумевающее способность принимать разумные решения и использовать доступные ресурсы для достижения финансового благополучия, опираясь на свои финансовые знания. По этой причине мы видим огромный потенциал в повышении уровня финансовой грамотности граждан, что в конечном итоге будет способствовать экономическому подъему во всех регионах России", - сказала Подгузова. В сессии приняли участие представители правительства Чеченской Республики, Банка России, Корпорации МСП, Опоры России, Кавказ.РФ и бизнеса региона. В ходе дискуссии участники обсудили возможности создания новых рабочих мест, развитие инновационной деятельности, поддержку предпринимательских инициатив в регионе, повышение финансовой грамотности. Они также отметили наиболее динамично развивающиеся отрасли в СКФО и ЮФО, среди которых агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие.
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россия
северо-кавказский федеральный округ
кавказ
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россия, северо-кавказский федеральный округ, кавказ, вера подгузова, корпорация мсп, опора, втб (банк)
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Кавказ, Вера Подгузова, Корпорация МСП, ОПОРА, ВТБ (банк)

Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкCтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Повышение уровня финансовой грамотности граждан - первостепенная задача для общественных институтов и организаций, так как осведомленность населения о финансовых инструментах и их правильном применении будет способствовать формированию финансовой культуры, которая в целом обеспечит экономический подъем в стране, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила модератором сессии "Финансовые технологии, малое и среднее предпринимательство: синергия в целях достижения экономического роста большого юга", которую ПСБ организовал в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Она отметила, что, согласно экспертным оценкам, рост количества МСП в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе по сравнению с прошлым годом составляет порядка 5% в каждом округе.
«
"Во многом этому способствуют действующие меры государственной поддержки бизнеса. Тем не менее, нельзя недооценивать инициативы, направленные на повышение уровня финансовой грамотности и, как следствие, финансовой культуры населения нашей страны. Если финансовая грамотность – это осведомленность о финансовых инструментах, продуктах и услугах, то финансовая культура – это более широкое понятие, подразумевающее способность принимать разумные решения и использовать доступные ресурсы для достижения финансового благополучия, опираясь на свои финансовые знания. По этой причине мы видим огромный потенциал в повышении уровня финансовой грамотности граждан, что в конечном итоге будет способствовать экономическому подъему во всех регионах России", - сказала Подгузова.
В сессии приняли участие представители правительства Чеченской Республики, Банка России, Корпорации МСП, Опоры России, Кавказ.РФ и бизнеса региона. В ходе дискуссии участники обсудили возможности создания новых рабочих мест, развитие инновационной деятельности, поддержку предпринимательских инициатив в регионе, повышение финансовой грамотности. Они также отметили наиболее динамично развивающиеся отрасли в СКФО и ЮФО, среди которых агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие.
Участник форума - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Форум по повышению финкультуры проведут в Екатеринбурге и Владивостоке
7 ноября 2023, 10:00
 
РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округКавказВера ПодгузоваКорпорация МСПОПОРАВТБ (банк)
 
 
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