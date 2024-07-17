https://ria.ru/20240717/psb-1960333725.html

Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики

Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики - РИА Новости, 17.07.2024

Подгузова: финансовая культура граждан — важный фактор подъема экономики

Повышение уровня финансовой грамотности граждан - первостепенная задача для общественных институтов и организаций, так как осведомленность населения о... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:44

2024-07-17T18:44

2024-07-17T18:44

россия

северо-кавказский федеральный округ

кавказ

вера подгузова

корпорация мсп

опора

втб (банк)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Повышение уровня финансовой грамотности граждан - первостепенная задача для общественных институтов и организаций, так как осведомленность населения о финансовых инструментах и их правильном применении будет способствовать формированию финансовой культуры, которая в целом обеспечит экономический подъем в стране, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила модератором сессии "Финансовые технологии, малое и среднее предпринимательство: синергия в целях достижения экономического роста большого юга", которую ПСБ организовал в рамках Кавказского инвестиционного форума. Она отметила, что, согласно экспертным оценкам, рост количества МСП в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе по сравнению с прошлым годом составляет порядка 5% в каждом округе. "Во многом этому способствуют действующие меры государственной поддержки бизнеса. Тем не менее, нельзя недооценивать инициативы, направленные на повышение уровня финансовой грамотности и, как следствие, финансовой культуры населения нашей страны. Если финансовая грамотность – это осведомленность о финансовых инструментах, продуктах и услугах, то финансовая культура – это более широкое понятие, подразумевающее способность принимать разумные решения и использовать доступные ресурсы для достижения финансового благополучия, опираясь на свои финансовые знания. По этой причине мы видим огромный потенциал в повышении уровня финансовой грамотности граждан, что в конечном итоге будет способствовать экономическому подъему во всех регионах России", - сказала Подгузова. В сессии приняли участие представители правительства Чеченской Республики, Банка России, Корпорации МСП, Опоры России, Кавказ.РФ и бизнеса региона. В ходе дискуссии участники обсудили возможности создания новых рабочих мест, развитие инновационной деятельности, поддержку предпринимательских инициатив в регионе, повышение финансовой грамотности. Они также отметили наиболее динамично развивающиеся отрасли в СКФО и ЮФО, среди которых агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие.

https://ria.ru/20231107/vladivostok-1907302697.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, северо-кавказский федеральный округ, кавказ, вера подгузова, корпорация мсп, опора, втб (банк)