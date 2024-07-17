https://ria.ru/20240717/proverka-1960377738.html

В Приморье проверят информацию о попытке поймать тигра на живую собаку

В Приморье проверят информацию о попытке поймать тигра на живую собаку - РИА Новости, 18.07.2024

В Приморье проверят информацию о попытке поймать тигра на живую собаку

Информацию о том, что в поселке Пластун Приморского края пытаются использовать живую собаку для поимки краснокнижного амурского тигра, проверят, соответствующее РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-17T23:58

2024-07-17T23:58

2024-07-18T00:00

россия

приморский край

хабаровский край

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Информацию о том, что в поселке Пластун Приморского края пытаются использовать живую собаку для поимки краснокнижного амурского тигра, проверят, соответствующее обращение направлено в охотнадзор, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в приморском поселке Пластун пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. Утверждается, что животное сидит на палящем солнце на цепи почти неделю. На видео очевидцев - черная собака на привязи лежит на огороженном "пятачке", напоминающем клетку без верха. С двух сторон высокий деревянный забор подпирают несколько дощечек. Также утверждается, что это сооружение для поимки тигра. "Кто и как ловит так тигра (на живую собаку - ред.), пока неясно. Но на такой забор, за который посадили собаку, чтобы поймать краснокнижного хищника, тигр не пойдет. Мы, как и все, обескуражены таким сооружением для предполагаемой ловли тигра, поэтому мы написали запрос в краевой охотнадзор. Ждем ответ и понимание того, кто это сделал и для чего", - сказал Арамилев. По его словам, ранее амурского тигра видели в районе Пластуна, но зверь от поселка "давно ушел". "Недавно автолюбители сняли на видео молодого тигра на дороге. Мы сравнили полоски на его шкуре, и оказалось, что это тот самый тигр, который раньше подходил к Пластуну", - отметил собеседник. Эксперт также уточнил, что, по имеющейся информации, собаку из загородки убрали. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240717/tigr-1960368677.html

https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html

россия

приморский край

хабаровский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, приморский край, хабаровский край, сергей арамилев