Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева
Пентагон: армия США провалила проверку более полусотни счетов на помощь Украине
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета генерального инспектора Пентагона.
"В рамках аудита контракта RDC-U (удаленное обслуживание и распределение - Украина) мы выявили, что персонал армии, отвечающий за контракты, не проверил должным образом 53 счета-фактуры подрядчиков по состоянию на 26 июля 2023 года на общую сумму 20 миллионов долларов, чтобы обеспечить соответствие контракта требованиям", - указано в документе.
Инспекция также показала, что также были одобрены неправомерные платежи. Отмечается, что ошибок можно было избежать в том случае, если бы ответственные за них сотрудники американской армии проверяли счета перед проведением оплаты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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