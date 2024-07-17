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Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева - РИА Новости, 17.07.2024
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19:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/proverka-1960346702.html
Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева
Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева - РИА Новости, 17.07.2024
Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева
Армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 миллионов долларов, следует из... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:49
2024-07-17T19:49
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета генерального инспектора Пентагона. "В рамках аудита контракта RDC-U (удаленное обслуживание и распределение - Украина) мы выявили, что персонал армии, отвечающий за контракты, не проверил должным образом 53 счета-фактуры подрядчиков по состоянию на 26 июля 2023 года на общую сумму 20 миллионов долларов, чтобы обеспечить соответствие контракта требованиям", - указано в документе. Инспекция также показала, что также были одобрены неправомерные платежи. Отмечается, что ошибок можно было избежать в том случае, если бы ответственные за них сотрудники американской армии проверяли счета перед проведением оплаты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240613/auditor-1952733687.html
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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в мире, украина, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США
Армия США провалила проверку более полусотни счетов по контрактам для Киева

Пентагон: армия США провалила проверку более полусотни счетов на помощь Украине

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Армия США провалила проверку более чем полусотни счетов в рамках сделок по контрактам на помощь Украине в объеме 20 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета генерального инспектора Пентагона.
"В рамках аудита контракта RDC-U (удаленное обслуживание и распределение - Украина) мы выявили, что персонал армии, отвечающий за контракты, не проверил должным образом 53 счета-фактуры подрядчиков по состоянию на 26 июля 2023 года на общую сумму 20 миллионов долларов, чтобы обеспечить соответствие контракта требованиям", - указано в документе.
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Инспекция также показала, что также были одобрены неправомерные платежи. Отмечается, что ошибок можно было избежать в том случае, если бы ответственные за них сотрудники американской армии проверяли счета перед проведением оплаты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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