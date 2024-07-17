https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html

Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств

Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств - РИА Новости, 17.07.2024

Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:33

2024-07-17T12:33

2024-07-17T12:33

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совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. Соответствующие изменения вносятся в статью "Отсрочка от призыва граждан на военную службу" федерального закона о воинской обязанности. В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов. Аналогичные изменения вносятся в статьи о воинском учете граждан, присвоении воинских званий, зачислении в запас, об основаниях увольнения с военной службы, а также об освобождении от военных сборов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет федерации рф, безопасность