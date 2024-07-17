https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств - РИА Новости, 17.07.2024
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:33
2024-07-17T12:33
2024-07-17T12:33
россия
совет федерации рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. Соответствующие изменения вносятся в статью "Отсрочка от призыва граждан на военную службу" федерального закона о воинской обязанности. В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов. Аналогичные изменения вносятся в статьи о воинском учете граждан, присвоении воинских званий, зачислении в запас, об основаниях увольнения с военной службы, а также об освобождении от военных сборов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html
https://ria.ru/20240715/prizyv-1959838693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, безопасность
Россия, Совет Федерации РФ, Безопасность
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для прокуроров и следователей
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов.
Соответствующие изменения вносятся в статью "Отсрочка от призыва граждан на военную службу" федерального закона о воинской обязанности.
В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах РФ
при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов.
Аналогичные изменения вносятся в статьи о воинском учете граждан, присвоении воинских званий, зачислении в запас, об основаниях увольнения с военной службы, а также об освобождении от военных сборов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.