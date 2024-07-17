Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств - РИА Новости, 17.07.2024
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:33
2024-07-17T12:33
россия
совет федерации рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов. Соответствующие изменения вносятся в статью "Отсрочка от призыва граждан на военную службу" федерального закона о воинской обязанности. В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов. Аналогичные изменения вносятся в статьи о воинском учете граждан, присвоении воинских званий, зачислении в запас, об основаниях увольнения с военной службы, а также об освобождении от военных сборов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html
https://ria.ru/20240715/prizyv-1959838693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, безопасность
Россия, Совет Федерации РФ, Безопасность
Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников двух ведомств

Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва для прокуроров и следователей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий отсрочку от призыва на воинскую службу на работников прокуратуры и следственных органов.
Соответствующие изменения вносятся в статью "Отсрочка от призыва граждан на военную службу" федерального закона о воинской обязанности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК
9 июля, 15:33
В настоящее время отсрочку от армии по этой категории могут получить служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования. При этом отсрочка предоставляется на время службы в этих органах. Одобренный закон сформирует единый подход к работникам силовых органов.
Аналогичные изменения вносятся в статьи о воинском учете граждан, присвоении воинских званий, зачислении в запас, об основаниях увольнения с военной службы, а также об освобождении от военных сборов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В России завершился весенний призыв
15 июля, 18:02
 
РоссияСовет Федерации РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала