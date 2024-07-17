ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках
ФНС заблокировала счета Прилучного в "Сбере", "Открытии" и Альфа-банке
Актер Павел Прилучный. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
Счета актера заморозили в "Сбере", банке "Открытие" и Альфа-банке.
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Решение о блокировке приняли 3 июля из-за того, что индивидуальный предприниматель не подал налоговую декларацию. Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений".
Ранее Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В суде РИА Новости сообщили, что актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".
В мае уже сам Прилучный подал иск к бывшей жене. Его суть в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей".
В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
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