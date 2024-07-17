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ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках - РИА Новости, 17.07.2024
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Шоубиз
 
12:09 17.07.2024 (обновлено: 14:03 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/priluchnyy-1960205378.html
ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках
ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках - РИА Новости, 17.07.2024
ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках
Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:09
2024-07-17T14:03
шоубиз
москва
агата муцениеце
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбер
альфа-банк
шоу-бизнес
павел прилучный
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".Счета актера заморозили в "Сбере", банке "Открытие" и Альфа-банке. Решение о блокировке приняли 3 июля из-за того, что индивидуальный предприниматель не подал налоговую декларацию. Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений". Ранее Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В суде РИА Новости сообщили, что актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".В мае уже сам Прилучный подал иск к бывшей жене. Его суть в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей". В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
https://ria.ru/20240523/priluchnyy-1947842419.html
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москва, агата муцениеце, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер, альфа-банк, шоу-бизнес, павел прилучный
Шоубиз, Москва, Агата Муцениеце, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбер, Альфа-банк, Шоу-бизнес, Павел Прилучный
ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках

ФНС заблокировала счета Прилучного в "Сбере", "Открытии" и Альфа-банке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Павел Прилучный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
Счета актера заморозили в "Сбере", банке "Открытие" и Альфа-банке.
Фестиваль онлайн-кинотеатров Новый сезон. День первый - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Прилучный подал в суд на Муцениеце
23 мая, 11:42
Решение о блокировке приняли 3 июля из-за того, что индивидуальный предприниматель не подал налоговую декларацию. Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений".
Ранее Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В суде РИА Новости сообщили, что актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".
В мае уже сам Прилучный подал иск к бывшей жене. Его суть в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей".
В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
7 мая, 14:13
 
ШоубизМоскваАгата МуцениецеФедеральная налоговая служба (ФНС России)СберАльфа-банкШоу-бизнесПавел Прилучный
 
 
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