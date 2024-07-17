https://ria.ru/20240717/priluchnyy-1960205378.html

ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках

ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках - РИА Новости, 17.07.2024

ФНС заблокировала счета Прилучного в трех банках

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:09

2024-07-17T12:09

2024-07-17T14:03

шоубиз

москва

агата муцениеце

федеральная налоговая служба (фнс россии)

сбер

альфа-банк

шоу-бизнес

павел прилучный

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба заблокировала счета Павла Прилучного в трех банках, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".Счета актера заморозили в "Сбере", банке "Открытие" и Альфа-банке. Решение о блокировке приняли 3 июля из-за того, что индивидуальный предприниматель не подал налоговую декларацию. Прилучный зарегистрирован как ИП с 2008 года, основным видом деятельности значится "деятельность в области отдыха и развлечений". Ранее Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Разбирательство проходило в закрытом режиме, по этой же причине неизвестно, какова будет сумма выплат. Однако Прилучный обжаловал решение суда. В суде РИА Новости сообщили, что актер не согласен с решением, считает его незаконным и необоснованным, вынесенным "с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене".В мае уже сам Прилучный подал иск к бывшей жене. Его суть в пресс-службе суда комментировать не стали, так как по делу "затрагиваются права детей". В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.

https://ria.ru/20240523/priluchnyy-1947842419.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, агата муцениеце, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер, альфа-банк, шоу-бизнес, павел прилучный