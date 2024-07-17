https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960233639.html

Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией

Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией - РИА Новости, 17.07.2024

Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал руководство Молдавии уладить противотечения с РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:51

2024-07-17T13:51

2024-07-17T13:51

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

вадим красносельский

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:112:2272:1390_1920x0_80_0_0_9eeca1fd1ab6976aae1c8367047577b6.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал руководство Молдавии уладить противотечения с Гагаузией. "Мы следим за развитием этой ситуации и надеемся, что противоречия будут улажены. Считаю (и это так же актуально и для молдо-приднестровских отношений), что надо всеми силами избегать эскалации, придерживаться цивилизованных форм диалога. Не нужно множить конфликтность", - сказал Красносельский. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, вадим красносельский, майя санду