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Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией - РИА Новости, 17.07.2024
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13:51 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960233639.html
Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией
Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией - РИА Новости, 17.07.2024
Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал руководство Молдавии уладить противотечения с РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:51
2024-07-17T13:51
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
вадим красносельский
майя санду
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал руководство Молдавии уладить противотечения с Гагаузией. "Мы следим за развитием этой ситуации и надеемся, что противоречия будут улажены. Считаю (и это так же актуально и для молдо-приднестровских отношений), что надо всеми силами избегать эскалации, придерживаться цивилизованных форм диалога. Не нужно множить конфликтность", - сказал Красносельский. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, вадим красносельский, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Вадим Красносельский, Майя Санду
Глава Приднестровья призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией

Глава ПМР Красносельский призвал Молдавию уладить противоречия с Гагаузией

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал руководство Молдавии уладить противотечения с Гагаузией.
"Мы следим за развитием этой ситуации и надеемся, что противоречия будут улажены. Считаю (и это так же актуально и для молдо-приднестровских отношений), что надо всеми силами избегать эскалации, придерживаться цивилизованных форм диалога. Не нужно множить конфликтность", - сказал Красносельский.
Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
29 марта, 11:29
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВадим КрасносельскийМайя Санду
 
 
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