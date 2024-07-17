https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960203387.html

В Приднестровье заявили об ударе по будущему промышленности

В Приднестровье заявили об ударе по будущему промышленности - РИА Новости, 17.07.2024

В Приднестровье заявили об ударе по будущему промышленности

Экономическое давление Молдавии наносит удар по будущему приднестровской промышленности, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:59

2024-07-17T11:59

2024-07-17T11:59

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Экономическое давление Молдавии наносит удар по будущему приднестровской промышленности, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. "Давление Молдовы наносит урон экономике Приднестровья. Действия Кишинёва привели к фактической остановке работы ряда крупных промышленных предприятий с уникальными кадрами, востребованной продукцией и широкой географией поставок. Это – удар по бюджету республики прямо сейчас и по будущему приднестровской промышленности в целом", - сказал Красносельский. Глава ПМР также напомнил, что в начале этого года Тирасполь столкнулся с необоснованным решением взимать таможенные пошлины с приднестровских экономических агентов. По его словам, только прямые потери от этих поборов уже исчисляются миллионами долларов. "А ведь есть еще косвенный ущерб – в виде падения внешнеторгового оборота, существенного снижения деловой активности, роста инфляции и т.д. С учетом банковской блокады общие экономические потери республики от молдавских пошлин по итогам года составят десятки миллионов долларов. Для Приднестровья это более чем существенные средства", - отметил Красносельский. Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что крупные суммы недополучает бюджет непризнанной республики, который носит социально ориентированный характер. "Наш приоритет – обеспечение людей пенсиями, пособиями и зарплатами, и на данный момент мы выполняем эти обязательства перед нашими гражданами своевременно и в полном объеме. Однако экономическая блокада со стороны Молдовы объективно сокращает возможности Приднестровья. Приходится урезать программы развития, отказывать от социальных, инфраструктурных проектов. Фактически из режима развития республика вынужденно переходит в режим выживания", - подытожил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240224/platezhi-1929249020.html

https://ria.ru/20240111/pmr-1920653482.html

https://ria.ru/20240420/pridnestrove-1941199232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, в мире