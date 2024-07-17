https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960169400.html
Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС, заявил лидер ПМР
Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 17.07.2024
Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС, заявил лидер ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что Кишинев не предлагал Тирасполю начало... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:04
2024-07-17T09:04
2024-07-17T09:07
кишинев
евросоюз
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире
вадим красносельский
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что Кишинев не предлагал Тирасполю начало переговоров о переходе ПМР на европейское законодательство.Ранее вице-премьер по европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что непризнанное Приднестровье может пойти на приведение своего законодательства в соответствие с европейскими нормами ради экономических преимуществ. Она добавила, что власти уже предложили Тирасполю обсудить возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа."Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а наоборот, затрудняют его", - сказал Красносельский.По его словам, принятое Молдавией без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с Евросоюзом противоречит имеющимся договорённостям. По его словам, оно кардинально нарушает базовые принципы международного диалога."Парадоксально, но и сам Евросоюз, представляющий себя оплотом демократии и прав человека, будучи в статусе "наблюдателя" в формате "5+2", делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения Приднестровской Молдавской Республики", - отметил Красносельский.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240717/glava-1960157633.html
https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, евросоюз, молдавия, приднестровская молдавская республика, в мире, вадим красносельский, украина
Кишинев, Евросоюз, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Вадим Красносельский, Украина
Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС, заявил лидер ПМР
Глава ПМР Красносельский: Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС
ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что Кишинев не предлагал Тирасполю начало переговоров о переходе ПМР на европейское законодательство.
Ранее вице-премьер по европейской интеграции Молдавии
Кристина Герасимова заявила, что непризнанное Приднестровье может пойти на приведение своего законодательства в соответствие с европейскими нормами ради экономических преимуществ. Она добавила, что власти уже предложили Тирасполю обсудить возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа.
"Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а наоборот, затрудняют его", - сказал Красносельский.
По его словам, принятое Молдавией без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с Евросоюзом противоречит имеющимся договорённостям. По его словам, оно кардинально нарушает базовые принципы международного диалога.
"Парадоксально, но и сам Евросоюз, представляющий себя оплотом демократии и прав человека, будучи в статусе "наблюдателя" в формате "5+2", делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения Приднестровской Молдавской Республики", - отметил Красносельский.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной
о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- кандидат с 2005 года, Черногория
- с 2010 года, Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
— это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.