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В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев - РИА Новости, 17.07.2024
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08:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960164343.html
В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев
В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев - РИА Новости, 17.07.2024
В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев
Российские миротворцы продолжают обеспечивать мир и безопасность в Приднестровье, несмотря на голословные обвинения молдавских политиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:10
2024-07-17T08:10
в мире
молдавия
россия
украина
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Российские миротворцы продолжают обеспечивать мир и безопасность в Приднестровье, несмотря на голословные обвинения молдавских политиков, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Из уст молдавских политиков десятилетиями звучат голословные обвинения в адрес российских миротворцев. А в последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность", - сказал он. Красносельский напомнил, что в период военной агрессии Молдавии против Приднестровья Россия способствовала прекращению боевых действий. "С тех пор более трех десятилетий (Россия - ред.) участвует в обеспечении мира в зоне безопасности. Был установлен уникальный трехсторонний миротворческий механизм, налажена деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в работе которых российская сторона по-прежнему активно участвует. Функциональность этого миротворческого механизма позволяет продолжать переговорный процесс", - отметил он. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. Комиссия контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240423/pridnestrove-1941812811.html
https://ria.ru/20231222/deystviya-1917590073.html
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в мире, молдавия, россия, украина, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Вадим Красносельский, ОБСЕ
В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев

Глава ПМР Красносельский: миротворцы продолжают обеспечивать мир в Приднестровье

© Sputnik / Irina LeahovaТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Irina Leahova
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Российские миротворцы продолжают обеспечивать мир и безопасность в Приднестровье, несмотря на голословные обвинения молдавских политиков, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Из уст молдавских политиков десятилетиями звучат голословные обвинения в адрес российских миротворцев. А в последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность", - сказал он.
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Красносельский напомнил, что в период военной агрессии Молдавии против Приднестровья Россия способствовала прекращению боевых действий.
"С тех пор более трех десятилетий (Россия - ред.) участвует в обеспечении мира в зоне безопасности. Был установлен уникальный трехсторонний миротворческий механизм, налажена деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в работе которых российская сторона по-прежнему активно участвует. Функциональность этого миротворческого механизма позволяет продолжать переговорный процесс", - отметил он.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. Комиссия контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
22 декабря 2023, 22:17
 
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