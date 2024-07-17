https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960164343.html

В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев

В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев - РИА Новости, 17.07.2024

В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев

Российские миротворцы продолжают обеспечивать мир и безопасность в Приднестровье, несмотря на голословные обвинения молдавских политиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:10

2024-07-17T08:10

2024-07-17T08:10

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Российские миротворцы продолжают обеспечивать мир и безопасность в Приднестровье, несмотря на голословные обвинения молдавских политиков, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Из уст молдавских политиков десятилетиями звучат голословные обвинения в адрес российских миротворцев. А в последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность", - сказал он. Красносельский напомнил, что в период военной агрессии Молдавии против Приднестровья Россия способствовала прекращению боевых действий. "С тех пор более трех десятилетий (Россия - ред.) участвует в обеспечении мира в зоне безопасности. Был установлен уникальный трехсторонний миротворческий механизм, налажена деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в работе которых российская сторона по-прежнему активно участвует. Функциональность этого миротворческого механизма позволяет продолжать переговорный процесс", - отметил он. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. Комиссия контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240423/pridnestrove-1941812811.html

https://ria.ru/20231222/deystviya-1917590073.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, украина, вадим красносельский, обсе