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Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 17.07.2024
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03:03 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960149711.html
Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР
Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 17.07.2024
Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР
Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:03
2024-07-17T03:03
в мире
тирасполь
молдавия
вадим красносельский
ми-8мт
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый - сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья добавил, что сфере безопасности по понятным причинам уделяется особое внимание. "Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье", - отметил Красносельский.Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия".Пятого апреля пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957554594.html
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в мире, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, ми-8мт, приднестровская молдавская республика
В мире, Тирасполь, Молдавия, Вадим Красносельский, Ми-8МТ, Приднестровская Молдавская Республика
Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР

Лидер ПМР Красносельский: террористическая угроза Приднестровью сохраняется

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый - сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части", - сказал Красносельский.
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Лидер Приднестровья добавил, что сфере безопасности по понятным причинам уделяется особое внимание. "Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье", - отметил Красносельский.
Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия".
Пятого апреля пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
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В миреТираспольМолдавияВадим КрасносельскийМи-8МТПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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