https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960149711.html

Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР

Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР - РИА Новости, 17.07.2024

Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР

Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:03

2024-07-17T03:03

2024-07-17T03:03

в мире

тирасполь

молдавия

вадим красносельский

ми-8мт

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый - сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части", - сказал Красносельский.Лидер Приднестровья добавил, что сфере безопасности по понятным причинам уделяется особое внимание. "Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье", - отметил Красносельский.Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия".Пятого апреля пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".

https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957554594.html

https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, ми-8мт, приднестровская молдавская республика