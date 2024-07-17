https://ria.ru/20240717/premer-1960240964.html
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары - РИА Новости, 17.07.2024
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:14
2024-07-17T14:14
2024-07-17T14:14
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молдавия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания кабинета министров в среду. Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды. "Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель - обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны", - подчеркнул Речан. Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи. "В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи", - добавил он. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам. Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.
https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html
https://ria.ru/20240605/grad-1950609335.html
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в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары
Премьер Молдавии Речан призвал граждан экономить воду из-за усилившейся жары
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания кабинета министров в среду.
Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды.
«
"Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель - обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны", - подчеркнул Речан.
Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи.
«
"В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи", - добавил он.
Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам.
Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.