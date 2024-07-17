Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/premer-1960240964.html
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары - РИА Новости, 17.07.2024
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:14
2024-07-17T14:14
в мире
молдавия
дорин речан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/68/1043816805_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8a4f423981ae7583d741d40dd15d5551.jpg
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания кабинета министров в среду. Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды. "Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель - обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны", - подчеркнул Речан. Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи. "В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи", - добавил он. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам. Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.
https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html
https://ria.ru/20240605/grad-1950609335.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/68/1043816805_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_6c2f2e26a3a55255d404c8b6dec60c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары

Премьер Молдавии Речан призвал граждан экономить воду из-за усилившейся жары

© Flickr / texx1978 Кишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Flickr / texx1978
Кишинев . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания кабинета министров в среду.
Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды.
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
16 июля, 16:48
«
"Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель - обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны", - подчеркнул Речан.
Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи.
«
"В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи", - добавил он.
Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам.
Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.
Крупный град - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Молдавии град уничтожил более 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий
5 июня, 11:31
 
В миреМолдавияДорин Речан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала