https://ria.ru/20240717/premer-1960240964.html

Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары

Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары - РИА Новости, 17.07.2024

Премьер Молдавии призвал граждан экономить воду из-за жары

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:14

2024-07-17T14:14

2024-07-17T14:14

в мире

молдавия

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/68/1043816805_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8a4f423981ae7583d741d40dd15d5551.jpg

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал граждан экономить воду в связи с усилившейся жарой, заявление главы правительства было сделано в ходе заседания кабинета министров в среду. Ранее государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупредила о высшем, красном уровне опасности из-за сильной жары, продолжающейся на территории страны с 12 по 17 июля. В некоторых районах республики столбики термометров показывали 52 градуса по Цельсию. В связи с этим в стране сохраняется предупреждение о возможных лесных пожарах и низком уровне воды в реках, что требует от населения экономии воды. "Мы сталкиваемся с серьезной угрозой водоснабжения из-за долгой засухи. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам с призывом экономить воду и использовать ее разумно. Наша цель - обеспечить сохранение водных ресурсов для всех жителей страны", - подчеркнул Речан. Премьер также объявил о планах посетить южные регионы в сопровождении министра сельского хозяйства Владимира Боли для встречи с фермерами, пострадавшими от засухи. "В этой непростой ситуации нам необходимо проявить солидарность и поддержку тем, кто трудится на земле. Наши совместные усилия сыграют ключевую роль в преодолении последствий засухи", - добавил он. Премьер также напомнил о важности соблюдения мер пожарной безопасности и призвал к ответственному отношению к природным ресурсам. Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи.

https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html

https://ria.ru/20240605/grad-1950609335.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, дорин речан