https://ria.ru/20240717/postpred-1960339100.html

Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН

Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН - РИА Новости, 17.07.2024

Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН

Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:06

2024-07-17T19:06

2024-07-17T19:14

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Палестинские мирные жители живут в аду. Снова и снова им приходится перемещаться из одного места в другое в поисках безопасности", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Томас-Гринфилд добавила, что сотням тысяч палестинцев приходится искать себе пропитание и призвала Израиль снять барьеры для увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html

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в мире, израиль, россия, сша, линда томас-гринфилд, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году