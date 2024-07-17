Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: мирные палестинцы в Газе живут в аду
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа . Архивное фото
ООН, 17 июл - РИА Новости. Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Палестинские мирные жители живут в аду. Снова и снова им приходится перемещаться из одного места в другое в поисках безопасности", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Томас-Гринфилд добавила, что сотням тысяч палестинцев приходится искать себе пропитание и призвала Израиль снять барьеры для увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.