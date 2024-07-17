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Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН - РИА Новости, 17.07.2024
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19:06 17.07.2024 (обновлено: 19:14 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/postpred-1960339100.html
Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН
Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН - РИА Новости, 17.07.2024
Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН
Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:06
2024-07-17T19:14
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Палестинские мирные жители живут в аду. Снова и снова им приходится перемещаться из одного места в другое в поисках безопасности", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Томас-Гринфилд добавила, что сотням тысяч палестинцев приходится искать себе пропитание и призвала Израиль снять барьеры для увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
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в мире, израиль, россия, сша, линда томас-гринфилд, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинцы в Газе живут в аду, заявил постпред США при ООН

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: мирные палестинцы в Газе живут в аду

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа . Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Мирное палестинское население в секторе Газа живет "в аду" и вынуждено перемещаться с места на место в поисках безопасного убежища, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Палестинские мирные жители живут в аду. Снова и снова им приходится перемещаться из одного места в другое в поисках безопасности", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Вчера, 18:32
Томас-Гринфилд добавила, что сотням тысяч палестинцев приходится искать себе пропитание и призвала Израиль снять барьеры для увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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16 июля, 12:08
 
В миреИзраильРоссияСШАЛинда Томас-ГринфилдСергей ЛавровООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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