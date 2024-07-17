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Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия - РИА Новости, 17.07.2024
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10:53 17.07.2024 (обновлено: 11:58 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/postpred-1960187659.html
Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия
Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия - РИА Новости, 17.07.2024
Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия
Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:53
2024-07-17T11:58
москва
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в эфире "России 24"."Да, вы знаете, такие случаи фиксируются. И мы на регулярной основе доводим до сведения техсекретариата ОЗХО материалы, основанные на данных российского министерства обороны.... В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет", - сказал Тарабрин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о применении Киевом химоружия."Токсичные вещества могут завозиться, да и уже завозятся на Украину западными военными специалистами. Мы об этом не раз информировали государства-участники ОЗХО", - сказал Тарабрин в эфире канала "Россия 24".В частности, отметил дипломат, в марте 2023 года российская сторона предупреждала о поставке США на Украину химвеществ временно выводящего действия.
https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html
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москва, россия, киев, организация по запрещению химического оружия
Москва, Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия
Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия

Постпред: Россия представит допматериалы по применению Киевом химикатов в бою

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в эфире "России 24".
"Да, вы знаете, такие случаи фиксируются. И мы на регулярной основе доводим до сведения техсекретариата ОЗХО материалы, основанные на данных российского министерства обороны.... В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет", - сказал Тарабрин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о применении Киевом химоружия.
"Токсичные вещества могут завозиться, да и уже завозятся на Украину западными военными специалистами. Мы об этом не раз информировали государства-участники ОЗХО", - сказал Тарабрин в эфире канала "Россия 24".
В частности, отметил дипломат, в марте 2023 года российская сторона предупреждала о поставке США на Украину химвеществ временно выводящего действия.
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МоскваРоссияКиевОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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