https://ria.ru/20240717/postpred-1960187659.html

Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия

Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия - РИА Новости, 17.07.2024

Москва представит ОЗХО материалы, доказывающие применение Киевом химоружия

Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:53

2024-07-17T10:53

2024-07-17T11:58

москва

россия

киев

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия, сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в эфире "России 24"."Да, вы знаете, такие случаи фиксируются. И мы на регулярной основе доводим до сведения техсекретариата ОЗХО материалы, основанные на данных российского министерства обороны.... В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет", - сказал Тарабрин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о применении Киевом химоружия."Токсичные вещества могут завозиться, да и уже завозятся на Украину западными военными специалистами. Мы об этом не раз информировали государства-участники ОЗХО", - сказал Тарабрин в эфире канала "Россия 24".В частности, отметил дипломат, в марте 2023 года российская сторона предупреждала о поставке США на Украину химвеществ временно выводящего действия.

https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, киев, организация по запрещению химического оружия