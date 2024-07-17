https://ria.ru/20240717/posolstvo-1960282934.html

Посольство России в Кении работает в нормальном режиме

Посольство России в Кении работает в нормальном режиме - РИА Новости, 17.07.2024

Посольство России в Кении работает в нормальном режиме

Посольство России в Найроби работает в нормальном режиме на фоне продолжающихся в стране протестов, были приняты дополнительные меры безопасности, заявили РИА... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:24

2024-07-17T16:24

2024-07-17T16:24

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Посольство России в Найроби работает в нормальном режиме на фоне продолжающихся в стране протестов, были приняты дополнительные меры безопасности, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Кении. Ранее газета Nation сообщала, что антиправительственные протесты возобновились в Кении во вторник, полиция использовала слезоточивый газ против участников в Найроби. Отмечалось, что полиция, вышедшая на улицы уже в 7 утра, старалась вытеснить из центра города протестующих, некоторые из которых открыто требовали отставки президента страны Уильяма Руто. "Посольство России в Найроби работает в нормальном режиме. Дополнительные меры безопасности были приняты и соблюдаются, но не влияют на функционирование дипмиссии", - заявили в посольстве. В дипмиссии сообщили, что данные в конце прошлого месяца рекомендации следить за развитием внутриполитической ситуации в стране и соблюдать бдительность сохраняют актуальность. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), по меньшей мере 39 человек погибли в ходе протестов.

https://ria.ru/20240717/rossija-1960222088.html

https://ria.ru/20240715/keniya-1959889484.html

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в мире, найроби (город), кения, россия, протесты в кении